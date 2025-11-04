Alcaldesa de Jerez (Cádiz) recuerda "el gran genio" que fue el torero Rafael de Paula en su funeral

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el funeral del torero Rafael de Paula en la iglesia de Santiago - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recordado en el funeral del torero Rafael de Paula "el gran genio" que fue, resaltando que colocó a Jerez "como una gran ciudad en el mundo".

García-Pelayo ha acudido a esta misa funeral acompañada por miembros del equipo de Gobierno tras asistir a la capilla ardiente instalada en la iglesia de Santiago para despedir al torero, fallecido el domingo a los 85 años, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha reiterado el pésame a la familia como representante de los jerezanos y jerezanas por el fallecimiento de "este gran genio que fue, que es y que seguirá siendo Rafael de Paula". En ese sentido, ha querido compartir con los allegados del difunto "estos momentos que son especialmente difíciles" porque "son los momentos en los que se produce la despedida".

Rodeado de coronas de flores, el féretro ha estado arropado por un capote y una montera y con la bandera del pueblo gitano, además del el guion de la Hermandad del Prendimiento, de la que era devoto.

Por la capilla ardiente, instalada tras un trayecto por las calles de Santiago, han pasado aficionados, vecinos, familiares, miembros de la cultura, de la tauromaquia y de distintas entidades sociales de la ciudad.

La alcaldesa ha puesto en valor "la gran figura" que fue Rafael de Paula, así como "lo que ha representado ya no solamente para nuestra ciudad desde el punto de vista de la tauromaquia", sino argumentando que ha sido "un gran referente que ha colocado a Jerez, igual que otros grandes genios ya desaparecidos como Lola Flores o La Paquera, en el mundo como una gran capital, como una gran ciudad".

García-Pelayo ha vuelto a señalar que Rafael de Paula fue "un genio en todos los sentidos, una persona que como artista y como persona no dejó indiferente a nadie". Así, ha comentado que "ha marcado los tiempos del flamenco y la gitanería en el arte flamenco" y que "la puerta grande del cielo se ha abierto para él".

En cuanto a la instalación de la capilla ardiente en la iglesia, la alcaldesa ha recordado que Santiago "es su barrio, seguirá siendo su barrio y la familia ha tenido en todo momento claro que quería hacer la despedida en la iglesia de Santiago".

Así, ha recordado que se ofreció el Ayuntamiento y la plaza de toros de Jerez para la capilla ardiente pero que la familia ha querido "momentos de intimidad" y la iglesia de Santiago "y su barrio para su despedida".