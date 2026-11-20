La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la apertura de la XXXVIII Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mostrado su alianza y apoyo a los intereses del sector del vino y ha subrayado el valor estratégico de la industria vitivinícola para le economía, compartiendo así sus reivindicaciones por la capacidad de generar empleo, crear riqueza y por su importancia para el país.

Lo ha hecho este viernes en la apertura de la XXXVIII Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

La regidora, que ya ofreció este jueves una recepción a los participantes en esta Asamblea en el Ayuntamiento, ha agradecido la elección de Jerez para celebrar "esta importante reunión", y ha remarcado la necesidad de aplicar políticas agrarias para poner en valor el sector vitivinícola y el desarrollo de los territorios.

Junto a la alcaldesa han estado el presidente de este órgano, David Palacios, además de César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, y José Carlos Álvarez, secretario general de Industrias Agroalimentarias de la Junta.