La alcaldesa de Jerez (Cádiz) traslada la petición de la FIM para realizar mejoras en el Circuito Jérez-Ángel Nieto

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, visita el Circuito Jerez-Ángel Nieto. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha asistido a la última jornada de la WorldSBK 2026 de Motociclismo que se viene disputando en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Han estado presentes en la visita los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, así como la delegada territorial de Turismo en Cádiz, María Jesús Herencia.

La alcaldesa ha trasladado que el Circuito va a llevar a cabo la mayor inversión de los últimos años con varios proyectos dirigidos a modernizar la zona de paddock, boxes y un nuevo hospital para de este modo cumplir los requisitos de seguridad que exige la Federación Internacional de Motociclismo.

Las obras citadas comenzarán tras el Mundial de Moto GP de 2027 fechado para los días 7, 8 y 9 de mayo. "El Circuito de Jerez lleva adaptándose a las reclamaciones, a las reivindicaciones de la FIM para mantener su homologación. Este ha sido el año en el que la FIM más exigencias ha puesto encima de la mesa para mantener el Circuito homologado", ha explicado.

María José García-Pelayo ha recordado que esta adaptación a las exigencias de la FIM ya obligó a realizar obras en ocho curvas (1, 2, 5, 6, 7,10 y 13), de las trece que tiene el trazado. "Principalmente han sido obras que tienen que ver con salidas y seguridad. El próximo año se adaptará una curva más, la 4", ha afirmado.

"Son unas obras muy importantes. Los trabajos previstos van a impedir que se dispute el Mundial de SBK 2027 en Jerez porque el Circuito estará en zafarrancho, pero sí les garantizo que en 2028 volverán las pruebas de Superbike", ha subrayado.

Asimismo, la alcaldesa se ha referido a la firma del convenio que permitirá garantizar la presencia del Gran Premio de España de Moto GP hasta el año 2031, compromiso que la alcaldesa ha agradecido al gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, con una mención personal a Antonio Sanz, para señalar que "estamos trabajando en la firma del convenio de Moto GP hasta 2031, como se comprometió el presidente de la Junta de Andalucía, dando garantías y certidumbre de ofrecer el Gran Premio de España en Jerez".

"Se dice que el Circuito de Jerez es el templo, la capital del Motociclismo, a día de hoy estamos en condiciones de garantizar que lo seguiremos siendo al menos hasta el año 2031. No vamos a permitir, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, que nuestra ciudad deje de ser sede del Campeonato de Moto GP más allá de 2031", ha añadido.

En este sentido, la alcaldesa ha lamentado la falta de apoyo económico del Gobierno de España al Circuito de Jerez-Ángel Nieto "cuando sí apoya económicamente al Circuito de Cataluña de Montmeló y al valenciano de Cheste". "Queremos que el Gobierno de España se involucre de una vez por todas con el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El Gobierno de España está involucrado en el resto de circuitos (nacionales), especialmente en Montmeló, en Cataluña", ha recordado.

La alcaldesa ha dejado claro que "no queremos quitarle nada a Montmeló ni a Cheste pero sí exigimos el mismo trato del Gobierno de España, el mismo trato que reciben esos circuitos". En la actualidad todo el esfuerzo económico para que se celebren las pruebas "tanto de este Mundial de SBK como el campeonato del Mundo de Moto GP lo estamos haciendo entre el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía".

"Necesitamos la alianza del Gobierno de España, no podemos tener un Gobierno (central) ausente cuando estamos hablando de que el Gran Premio de Jerez es el Gran Premio de España: No tiene sentido que el Gran Premio de España no cuente con la participación del Gobierno de la Nación, es algo que tenemos que trabajar para ir de la mano y que tenemos que revertir de cara a los próximos años", ha incidido María José García-Pelayo.