La alcaldesa de Jerez convoca a las ELA y barriadas rurales para el dispositivo de ayudas por las inundaciones

Imagen de la barriada de La Corta en Jerez inundada tras el desbordamiento del río Guadalete. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha convocado a todos los alcaldes de las diferentes Entidades Locales Autónomas (ELA) y delegados de barriadas rurales afectadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Guadalete durante las últimas semanas a una reunión en el Ayuntamiento para tratar el dispositivo de información y asesoramiento de ayudas por catástrofes o situación de emergencia que está llevando a cabo el Gobierno municipal.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, a través de la Delegación de Medio Rural, la delegada Susana Sánchez ha informado a los responsables de las ELA y barriadas rurales de un encuentro el próximo martes 17 donde se les informará, de manera pormenorizada, del procedimiento que tienen que llevar a cabo los vecinos afectados.

En este sentido, ha recordado que desde el pasado lunes la Delegación de Presidencia que dirige Agustín Muñoz comenzó a mantener diferentes reuniones de trabajo con otras áreas municipales de cara a coordinar este dispositivo y hacer frente a las ayudas para situaciones de emergencias y catástrofes en el municipio de Jerez.

Con ello, el Ayuntamiento, que ya solicitó el pasado 30 de enero, por parte de la alcaldesa, que Jerez fuera declarada como zona afectada por una emergencia de protección civil (antes denominada zona catastrófica), quiso volver a adelantarse a la presumible aprobación, por parte del Gobierno central, de esa declaración que se confirmó en el Consejo de Gobierno del martes pasado, ha indicado.

Finalmente, ha señalado que con la reunión del próximo martes, el Ayuntamiento quiere seguir agilizando las actuaciones de cara al momento en el que el Gobierno central y otras administraciones concreten las ayudas para el municipio y no perder tiempo para su ejecución.