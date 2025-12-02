La alcaldesa de Jerez defiende el potencial de la cultura para diversificar la economía y como generadora de riqueza

La alcaldesa de Jerez en las jornadas 'Heritage Sessions II: Location Crush Meeting'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha defendido el potencial de la cultura para diversificar la economía y como generadora de riqueza durante las jornadas 'Heritage Sessions II: Location Crush Meeting', organizada por Andalucía Film Commission con la colaboración del Ayuntamiento, a través de Jerez Film Office, Consejería de Turismo de la Junta, Canal Sur y la Cámara de Comercio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha destacado que "los ayuntamientos deben dar facilidades para que se realicen grabaciones en el territoriom lo que permite grandes posibilidades". "Jerez lo hace en materia de tasas, seguridad e infraestructura porque merece la pena, ya que estamos apostando en definitiva por el arte y por la creación de riqueza como han demostrado las importantísimas series que se han grabado aquí", ha dicho García-Pelayo.

Igualmente ha añadido que "Jerez quiere diversificar su economía y basarse en otros sectores como la cultura y por ello apuesta por la Feria del Libro, la pintura o el cine, como hace con el festival 'Cine con Acento'". "La cultura tiene que ser accesible y queremos que todos los ciudadanos se identifiquen con alguna manifestación cultural como corresponde a una capital de la cultura", ha subrayado.

'Heritage Sessions II: Location Crush Meeting' es un encuentro que ha reunido a profesionales de la producción, localizaciones, dirección de arte, responsables de espacios, especialistas en tecnologías y rodajes sostenibles, agentes turísticos, film offices y film commissions.

El objetivo de este evento ha sido el de intercambiar experiencias y generar sinergias abordando temas como el trabajo de la industria audiovisual, la promoción y gestión de localizaciones públicas y privadas o los rodajes en espacios singulares y se ha dirigido a los profesionales que trabajan en los sectores implicados y a estudiantes de escuelas y universidades relacionadas con el audiovisual o el turismo, según ha explicado el Ayuntamiento.