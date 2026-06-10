La alcaldesa de Jerez destaca las 19 actuaciones para mejorar las condiciones de los 900 animales que habitan el Zoo

La alcaldesa de Jerez visitando las obras en el Zoo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado las instalaciones del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico 'Alberto Durán' donde ha conocido de primera mano todas las actuaciones que se han acometido en los últimos meses y ha destacado que son "19 las actuaciones que se han realizado hasta el momento en el Zoo para mejorar las condiciones de los 900 animales que ahora mismo ocupan las instalaciones del Zoobotánico".

"Estamos cuidando el Zoo porque cuidamos a nuestros animales, garantizamos el bienestar animal, también garantizamos la formación, la educación y, por supuesto, que las familias puedan pasar un día maravilloso disfrutando de un espacio verde y con tantísima vida", ha manifestado, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En este sentido, ha señalado que "gracias a la colaboración de las distintas administraciones, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jerez, pero también gracias a los padrinos de los distintos animales de las distintas especies que hay en el Zoo, a la iniciativa privada y a los voluntarios se están realizando obras que para son fundamentales y que han sido muy esperadas".

"Hemos mejorado las instalaciones de las tortugas, los capibaras, el tapir, los loros y los murciélagos, estamos apostando también por la mejora del Centro de Cría de las cercetas, muy importante para mejorar la investigación y por supuesto el Aula de Educación", ha apuntado la alcaldesa, que ha añadido que espera convertir el Zoo en un centro de referencia a nivel internacional en lo que es la conservación y la cría de la especie ibérica, porque será un paso muy importante para Jerez".

El Ayuntamiento ha recordado que entre algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo se encuentra la reparación de la cubierta del Museo de Osteología, un espacio de carácter educativo y divulgativo donde se exponen esqueletos de la colección zoológica y se desarrollan actividades dirigidas a centros escolares y visitantes.

La intervención ha permitido solucionar las filtraciones de agua que estaban provocando desperfectos en el interior del edificio, afectando al normal desarrollo de las actividades. Se trata de una actuación de mantenimiento y conservación que garantiza el adecuado uso de las instalaciones y la continuidad de su labor educativa, con una obra que fue adjudicada a Creaciones Singulares S.L. por un importe de 17.864 euros.

Asimismo, ha señalado que se están ejecutando las obras de mejora en el Área de cría de especies ibéricas amenazadas, que se ha adjudicado a Iniciativa Empresariales Cielos S.L. con un presupuesto de 35.838 euros, para la reforma interior del área de cría de Cerceta pardilla, en el marco del XX Premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad en España, concedido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y un plazo de ejecución de dos meses.

El objeto de esta actuación, según ha explicado, es atender las nuevas necesidades de los programas que se han iniciado en el marco del Protocolo General firmado con la Junta de Andalucía. Estas actuaciones requieren la adaptación y mejora de las instalaciones del Centro de Conservación de la Biodiversidad del Zoobotánico de Jerez para garantizar el adecuado desarrollo de los programas de cría y conservación, conforme a los criterios técnicos y de bienestar animal establecidos en dichos convenios.

También se ha adjudicado la redacción del proyecto técnico, levantamiento cartográfico y estudio básico de seguridad y salud para la remodelación de las instalaciones de leopardos. La actuación se justifica por la necesidad de adecuar el recinto a los estándares actuales de conservación y bienestar animal exigidos a nivel nacional y europeo.

Por su parte, en proceso de adjudicación está la redacción del proyecto de obra y estudio de seguridad y salud de la instalación de Madagascar en el marco del XX Premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad en España.

La actuación consiste en la remodelación integral de una antigua instalación de pequeños carnívoros para su reconversión en un espacio destinado a especies incluidas en programas europeos de conservación (EEP), principalmente fauna de Madagascar como lémures y tortugas radiadas.

El proyecto se diseña bajo criterios de naturalización del hábitat, con el objetivo de reproducir condiciones similares a su ecosistema de origen y favorecer el bienestar animal y el comportamiento natural de las especies, según ha explicado el Ayuntamiento.