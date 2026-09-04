Alcaldesa de Jerez dice que la candidatura a Ciudad Española del Vino 2027 refleja la fortaleza del sector vitivinícola

Pisadores de uva durante la ceremonia de la Pisa de la Uva enmarcada en la programación de las Fiestas de la Vendimia. A 01 de septiembre de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado que con la candidatura a Ciudad Española del Vino 2027, Jerez "mira hacia el futuro" y se reivindica como "referente de la cultura vitivinícola a nivel nacional e internacional".

La candidatura ha dado un paso definitivo con la aprobación, por la Junta de Gobierno Local, del documento de presentación de esta iniciativa, así como de realización de las actuaciones necesarias para preparar el programa que acompañará a la propuesta, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre sus principales objetivos, la candidatura busca consolidar el enoturismo como producto estratégico, favorecer la llegada de visitantes durante todo el año, incrementar la actividad económica relacionada con el turismo, poner en valor el patrimonio vitivinícola y fomentar la colaboración entre las administraciones, las bodegas y los diferentes sectores económicos y sociales de la ciudad.

La iniciativa, ha dicho la alcaldesa, "permitirá seguir reforzando la proyección turística de Jerez a través de uno de nuestros principales elementos de identidad, como es el vino, generando nuevas oportunidades para la ciudad y para los sectores vinculados al turismo".

El procedimiento para la designación de Ciudad Española del Vino está convocado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), colectivo que agrupa a alrededor de un centenar de entidades pertenecientes a diferentes Denominaciones de Origen españolas y estrechamente vinculadas a la cultura del vino y al desarrollo del enoturismo.

La convocatoria, de carácter anual, tiene como finalidad impulsar la cultura del vino como parte del paisaje, la economía, la gastronomía y el patrimonio de los territorios vitivinícolas, otorgándole, además, un papel destacado como herramienta de crecimiento económico y desarrollo territorial.

Para María José García-Pelayo, esta candidatura engloba "un enorme interés estratégico por la importancia histórica, económica, cultural y social que el vino ha tenido siempre para Jerez". "Las bodegas, el viñedo, su gastronomía y las tradiciones y celebraciones vinculadas a esta industria forman parte de nuestra identidad y constituyen un patrimonio único que queremos aprovechar también para seguir creciendo como destino turístico", ha afirmado.

En este sentido, la propuesta de Jerez responde a los objetivos establecidos por Acevin para esta designación. Entre los aspectos que se valoran, se encuentran la capacidad de la programación para alcanzar una proyección nacional, contribuir a la conservación y difusión de la cultura y el patrimonio del vino, e implicar a la ciudadanía y a los sectores del comercio, la cultura y la empresa, favoreciendo la cooperación entre los distintos territorios vitivinícolas.

También se tiene en cuenta la participación de entidades y colectivos, la variedad de las actividades propuestas, su vinculación con el enoturismo, el esfuerzo presupuestario y la estrategia de comunicación y promoción.

Asimismo, uno de los elementos especialmente valorados es que las iniciativas impulsadas durante el año de la designación puedan mantenerse posteriormente.

Por todo ello, García-Pelayo ha destacado que Jerez se posiciona como "una firme candidata" a esta distinción "gracias a una industria vitivinícola y enoturística consolidada e integrada por bodegas, viñedos, instituciones representativas del vino, establecimientos turísticos y hosteleros, empresas de servicios y entidades culturales, junto a una amplia programación de acontecimientos relacionados directa o indirectamente con la cultura del vino".

En su opinión, "Jerez reúne todos los elementos para presentar una candidatura sólida y ambiciosa, pero también queremos que sea una candidatura compartida, capaz de implicar a la industria del vino, al turismo, la hostelería, el comercio, la cultura y al conjunto de la sociedad".

CONTINUIDAD A LA CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Por otro lado, la designación de Jerez como Ciudad Española del Vino en 2027 permitiría además dar continuidad al impulso que se está dando a la proyección de la ciudad como Capital Española de la Gastronomía a través de una programación específica y de una estrategia de promoción en torno al vino de Jerez.

"Queremos aprovechar este impulso para que la gente siga teniendo motivos para visitarnos y disfrutar de nuestros atractivos, reforzando así nuestra presencia en los mercados turísticos nacionales e internacionales y aumentando el impacto de la actividad turística en ámbitos como la hostelería, el comercio, el transporte y las empresas de servicios", ha trasladado la alcaldesa.

La gastronomía y el vino, ha abundado, "forman parte de nuestra esencia y ofrecen enormes posibilidades para atraer visitantes, generar actividad económica y crear nuevas experiencias durante todo el año".

La candidatura permitirá reforzar la relación entre la ciudad y su entorno rural, poniendo en valor el viñedo tanto como espacio productivo como parte esencial del paisaje cultural de Jerez.

Otro de los objetivos destacados será utilizar la candidatura como herramienta para reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento, las instituciones representativas del vino, las bodegas, las empresas turísticas, la hostelería, el comercio y las entidades culturales y sociales.

Una colaboración que permitirá diseñar nuevos productos, experiencias y actividades vinculadas que puedan incorporarse de forma estable a la oferta turística de Jerez.

En este sentido, la alcaldesa ha incidido en que el objetivo no es celebrar únicamente una programación para 2027, sino "aprovechar esta oportunidad" que brindaría la Capitalidad del Vino para "crear proyectos tractores que amplíen la oferta turística de Jerez y continúen generando actividad económica y desarrollo turístico una vez que concluya el año de designación".