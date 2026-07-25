La alcaldesa de Jerez ofrece al colectivo de personas sordas el apoyo e intermediación del ayuntamiento

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado la sede de Apesorje - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de Yessica Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, y Tomás Sampalo, delegado de Salud, ha visitado la sede de Apesorje (Asociación de Personas Sordas de Jerez) para conocer las demandas de esta ONG que a lo largo de más de cinco décadas se ha convertido en una de las principales organizaciones de referencia para la comunidad sorda de la provincia de Cádiz y que actualmente tiene unos 130 socios.

Según una nota del ayuntamiento, la organización trasladó a los representantes municipales sus demandas centradas preferentemente en la falta de un intérprete permanente de lenguaje de signos lo que provoca la falta de atención a usuarios que necesitan de los servicios de la entidad por lo que solicitan estabilidad para cubrir dichos requerimientos con normalidad.

En este sentido, la regidora les informó de que "Jerez volverá a ser pionera en inclusión con la convocatoria, en la actualidad, de una plaza de funcionario municipal de intérprete de lengua de signos" y ha mostrado su compromiso de poner todos los recursos municipales al alcance de Apesorje para hacer de intermediarios respecto del resto de instituciones que tienen competencia en estas demandas.

Igualmente García-Pelayo expresó su interés en ahondar en la accesibilidad digital para este colectivo en cuantos recursos municipales empleen como usuarios.

El pasado 16 de junio el colectivo estuvo en el Ayuntamiento para la celebración del Día Nacional de la Lengua de Signos con la lectura de manifiesto. Previamente, el 19 de mayo hubo una reunión en la delegación de Inclusión Social con el nuevo presidente de la Junta Directiva de Apesorje, Juan Antonio Vargas, quien expresó la voluntad de colaborar con el ayuntamiento en todos los temas necesarios iniciando una nueva etapa de coordinación.

Entre otros recursos, el ayuntamiento cuenta con la Oficina Municipal de Atención a la discapacidad y la figura de un técnico municipal sordo que sirve de enlace con la comunidad. Igualmente ofrece la realización de cursos de lengua de signos para la ciudadanía (seis al año) y cuenta con el portal Signomad (portal web para el aprendizaje de la lengua de signos).