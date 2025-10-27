La alcaldesa de Jerez pide un "criterio distintivo" de financiación del Estado para municipios extensos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha vuelto a reclamar que el municipio jerezano reciba una financiación singular debido a la extensión de su territorio. "Vamos a pedir un criterio distinto de financiación por parte del Estado que recoja la singularidad de los municipios más extensos como el de Jerez", ha afirmado.

En una nota, García-Pelayo ha puesto como ejemplo la ciudad de La Coruña que tiene prácticamente los mismos habitantes que Jerez, pero tiene 38 kilómetros cuadrados de extensión por los 1.185 kilómetros cuadrados que tiene Jerez y, sin embargo, "recibe la misma financiación del Estado que recibe Coruña, es decir, tratan igual a ciudades que son desiguales".

"En el caso de Jerez tenemos que llevar el servicio público de autobús a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, la limpieza, las actividades de ocio y de cultura, recoger la basura, por lo que no es justo que las ciudades que somos desiguales tengamos los mismos criterios de financiación", ha afirmado la alcaldesa, que es también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así, ha señalado que "por eso se va a ir trabajando, ahora que se está produciendo el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, en un modelo de financiación local que recoja un criterio distintivo que reconozca la singularidad que tienen los territorios más extensos".

Finalmente, García-Pelayo ha incidido en que "Jerez es uno de los términos municipales más extensos de España y lo que no es normal es que no haya un criterio diferenciador a la hora de recibir los fondos del Estado".