La alcaldesa de Jerez presenta este lunes los autobuses urbanos y rurales que renovarán la flota de transporte público

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, presenta el próximo lunes los nuevos autobuses urbanos y rurales que el Ayuntamiento ha adquirido recientemente con el objetivo de renovar la flota de transporte público de la ciudad. El acto de presentación, que tendrá lugar en las instalaciones de Ifeca será una jornada de puertas abiertas a la que podrán asistir todos los ciudadanos que quieran conocer los nuevos vehículos, que entrarán en funcionamiento al día siguiente, es decir, el martes 18 de noviembre.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha subrayado que, con la incorporación de los primeros 12 vehículos a la flota de autobuses, junto con otros dos para la zona rural (los cuatro primeros ya comenzaron a funcionar hace un año) el Gobierno local "cumple su compromiso de dar un giro radical a la lamentable y precaria situación en que se encontró el transporte público de Jerez, y de propiciar que los jerezanos puedan disponer del servicio que se merecen, con vehículos renovados, modernos, accesibles y no contaminantes".

En este sentido, Espinar ha recordado que se prevé que a finales de año ya estén en circulación los 25 vehículos nuevos híbridos de la Marca Mercedes contratados por el Ayuntamiento, a los que se unirán otros 25 autobuses que ya están en licitación y que serán adquiridos mediante renting.

Igualmente, ha señalado que, dentro de esta apuesta del Gobierno por la mejora del transporte urbano, se va a llevar a cabo una "importante reorganización de las líneas de autobuses, dando así respuesta a las demandas de los ciudadanos, y a la necesidad de adecuar el servicio a las necesidades actuales de la ciudad". Esta reordenación se efectuará desde la participación y en colaboración con el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, donde se agrupan colectivos y entidades relacionadas con la movilidad.

Por último, Jaime Espinar ha invitado a la ciudadanía a asistir a la jornada de puertas abiertas de este lunes "donde tendrán la oportunidad de conocer no sólo los nuevos vehículos, sino también otras propuestas del Gobierno municipal para que por fin Jerez cuente con un servicio de transporte urbano a la altura de la gran ciudad que es".