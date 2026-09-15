La alcaldesa de Jerez subraya la prioridad de impulsar viviendas protegidas en la ciudad y rehabilitar el parque público

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado las medidas que ha puesto en marcha desde su Gobierno para impulsar la construcción de viviendas protegidas, rehabilitar el parque de viviendas de titularidad municipal y priorizar nuevos desarrollos residenciales en suelos estratégicos de la ciudad.

La regidora ha señalado que la estrategia municipal para lograr estos objetivos se fundamenta, entre otras líneas de actuación, en facilitar la puesta a disposición de suelo finalista para viviendas protegidas a precio asequible y promover la rehabilitación de fincas en mal estado para que se puedan destinar a un uso residencial, como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

En ese sentido, ha recordado que la adhesión al Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero de la Junta de Andalucía de medidas urgentes en materia de vivienda, ha posibilitado poner a disposición de promotores seis bolsas de suelo "a buen precio" para agilizar la construcción de vivienda protegida. La previsión actual alcanza unas 500 viviendas de protección oficial en Jerez.

"El mercado de la vivienda a precio asequible se está moviendo ya en nuestra ciudad", ha puntualizado, asegurando que además se necesitan viviendas para personas vulnerables, "familias que no pueden casi pagar nada", un problema "que no podemos dejar a un lado y en el que estamos trabajando", ha afirmado García-Pelayo.

Asimismo, ha avanzado que el Ayuntamiento iniciará la mejora del parque de vivienda de titularidad municipal, tanto aquellas que se encuentran habitadas, como las que no pueden cederse debido a su falta de conservación, trabajando en la rehabilitación del parque de viviendas, de casas en las que viven personas y familias y que se encuentran, en muchos casos, "en un estado lamentable".

Como ha lamentado, "tampoco se ha hecho nada en esos ocho años para solucionar este problema", anunciando que se van a adecentar pisos que "ahora mismo no se pueden ceder a familias porque también se encuentran en muy mal estado". La prioridad, ha dicho, "es poner estas viviendas en condiciones dignas y disponibles".

Por otra parte, la alcaldesa se ha referido a los procedimientos de venta forzosa que se están llevando a cabo durante el actual mandato, y que se están revelando como "una herramienta muy eficaz" para facilitar la recuperación de inmuebles en mal estado en el centro histórico.

"Antes de llegar nosotros, estos procedimientos se llevaban a cabo por subasta; nosotros las cambiamos por concurso, de tal modo que ya no se adjudican únicamente por el criterio de quien más pague, sino que se puntúa también la oferta que se comprometa a hacer viviendas, es decir, a darle un uso residencial y no pisos turísticos, apartamentos turísticos".

De esa manera, ha abundado, "estamos promoviendo nuevos proyectos residenciales en el centro y que sean, lógicamente, a precios asequibles". Para ello, se están utilizando "todas las vías que tenemos a nuestra disposición".

Por otro lado, y en relación a las críticas de la oposición sobre la construcción de viviendas protegidas en la ciudad, García-Pelayo ha afeado que "quien ha gobernado durante ocho años y no ha construido ni una sola vivienda de VPO", les exija que las hagan ahora.

"Estamos trabajando en ello, pero hay que recordar que faltan 20 millones de este tipo de viviendas en toda Europa, es decir, no es solo un problema de Jerez, y por tanto tiene que ser impulsado por el Gobierno de España", ha aseverado la alcaldesa.

En este sentido, ha reivindicado al Gobierno central la derogación de la actual Ley Estatal de Vivienda, aprobada por el PSOE, al considerar que "frena la salida de segundas residencias al mercado del alquiler", ya que los propietarios con este tipo de viviendas "no sacan sus pisos al mercado del alquiler por temor a la ocupación, afectando a la oferta y a los precios".