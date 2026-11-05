La alcaldesa de Jerez valora el dispositivo de seguridad para Navidad con nuevas medidas en tráfico y limpieza

García-Pelayo y Blanca Flores en la Junta de Seguridad por la Navidad en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, han presidido la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Jerez, con el objetivo de coordinar el dispositivo especial de seguridad, emergencias y movilidad previsto para la Navidad 2026-2027, que incorpora nuevas medidas para reforzar la movilidad, el tráfico, la limpieza y la atención a las emergencias.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante el encuentro se han abordado las principales medidas que se pondrán en marcha ante la elevada afluencia de público que registrará la ciudad con motivo del alumbrado navideño, las zambombas y el resto de celebraciones programadas, reforzando la coordinación entre las distintas administraciones y los cuerpos de seguridad y emergencias.

En la reunión han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Policía Autonómica, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y servicios sanitarios y de emergencias de la Junta de Andalucía, así como miembros del Gobierno de las áreas implicadas en la organización de la Navidad y técnicos municipales.

Tanto la alcaldesa como la subdelegada del Gobierno han agradecido la implicación de todos los participantes, destacando la importancia de este trabajo conjunto, y señalando que la organización de un acontecimiento de estas características requiere de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno y todos los servicios que intervienen en materia de seguridad ciudadana, movilidad y atención a las emergencias.

"La Navidad representa una magnífica oportunidad para Jerez, para disfrutar de nuestras tradiciones y compartir unas celebraciones que forman parte de nuestra identidad, pero también requiere de una organización rigurosa que garantice la seguridad, la movilidad y la convivencia", ha señalado la alcaldesa.

García-Pelayo ha anunciado que el Ayuntamiento activará el Plan Territorial de Emergencias en situación operativa 0 desde la madrugada del 19 al 20 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la Navidad y el encendido del alumbrado extraordinario, y lo mantendrá operativo hasta la finalización de la jornada del 6 de enero. "Hemos optado por mantener el plan activado de forma permanente durante todo el periodo navideño, en lugar de proceder a su activación y desactivación en función de las celebraciones, al objeto de mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios", ha explicado.

También ha señalado que se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) virtual, mientras que el dispositivo presencial se establecerá durante el encendido del alumbrado y en las jornadas de mayor afluencia, especialmente con motivo de las zambombas, el Cartero Real, la Cabalgata de Reyes y las celebraciones de Fin de Año.

Una de las principales novedades del dispositivo será, una vez quede definido el número y ubicación definitiva de zambombas autorizadas (hay actualmente 64 expedientes en trámite) la delimitación previa de zonas de especial concentración de público, fundamentalmente en el centro histórico, que precisarán de una atención reforzada por parte de los servicios de seguridad y emergencias.

Esta medida permitirá, tal y como ha explicado la alcaldesa, identificar con antelación "los espacios de mayor complejidad y asignar los efectivos necesarios para actuar de manera coordinada", asimismo, y dentro de estas zonas, "se establecerán corredores de emergencia destinados a garantizar el acceso de ambulancias, Bomberos y otros servicios de intervención, incluso en momentos de elevada ocupación de las calles".

Otra novedad destacada será la definición con carácter previo de puntos críticos, especialmente en calles estrechas, cruces y espacios de gran concentración de personas, para reforzar las medidas preventivas tanto desde el punto de vista de las emergencias como de la movilidad peatonal.

Igualmente, María José García-Pelayo ha destacado que se volverán a utilizar los sistemas de cámaras de videovigilancia y control de la circulación que ya han demostrado "que funcionan en anteriores celebraciones". A estos medios se sumará el trabajo conjunto de los drones de Policía Local y Policía Nacional, que permitirán ampliar la supervisión de las zonas de mayor afluencia.

Otra de las medidas será la puesta en marcha de un protocolo específico de circulación peatonal, con señalización de los itinerarios y sentidos de desplazamiento más adecuados para evitar aglomeraciones y facilitar que los ciudadanos puedan transitar con seguridad por las calles del centro.

En materia de movilidad, la alcaldesa ha señalado que se van a introducir mejoras sobre el dispositivo de la pasada Navidad. En este sentido, ha avanzado que se reforzará el control del acceso a los autobuses situados en la calle Puerto, que se organizará desde la zona de Cuatro Caminos, de manera que la entrada de usuarios se produzca progresivamente y se eviten los atascos y situaciones de saturación registrados en anteriores celebraciones.

También se ampliará el servicio de taxis con la incorporación de 54 vehículos procedentes de otros municipios, y con el objetivo de atender el incremento de la demanda durante los días de mayor afluencia. Además, el dispositivo de movilidad mantendrá las lanzaderas y las bolsas de aparcamiento utilizadas habitualmente en Navidad.

La alcaldesa ha señalado igualmente que se prestará especial atención a los espacios públicos donde habitualmente se producen concentraciones relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública. Para ello, se contempla la instalación de vallados puntuales destinados a proteger parques infantiles y otras zonas, una medida que se adoptará en función de las necesidades detectadas sobre la marcha y durante el desarrollo de las celebraciones. Asimismo, el dispositivo también incluirá vigilancia en los aseos públicos que se habiliten para la Navidad.

En relación con los servicios de limpieza, la alcaldesa ha explicado que los operativos se activarán a partir de la 1,30 de la madrugada tras las zambombas, por lo que se ha establecido la necesidad de que los efectivos de seguridad faciliten previamente el desalojo de las zonas afectadas para permitir la intervención de los equipos de limpieza.

La alcaldesa ha destacado igualmente que el dispositivo se extenderá a la zona rural, donde la Guardia Civil asumirá las actuaciones correspondientes a su ámbito de competencia, en colaboración con la Policía Local y el resto de servicios. Policía Nacional y Guardia Civil reforzarán su presencia durante toda la campaña navideña

Por otro lado, la alcaldesa ha subrayado la importancia de compatibilizar la celebración de la Navidad con el descanso y la convivencia vecinal, especialmente en el centro histórico, donde se concentra buena parte de las actividades. Para ello, ha informado de que el delegado del Centro Histórico y primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, seguirá manteniendo las reuniones semanales de los lunes con los vecinos de esta zona durante el periodo navideño, con el objetivo de conocer directamente sus propuestas e incidencias relacionadas con la limpieza, la seguridad y otros aspectos de la organización.