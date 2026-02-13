AquaJerez rehabilita la depuradora de Jerez para volver a la normalidad tras los estragos del último temporal

Espinar en la depuradora de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha visitado la estación depuradora de Jerez, que se encuentra en proceso de rehabilitación por parte de AquaJerez para volver a la normalidad, tras haber quedado inoperativa, a causa de los estragos del último temporal de lluvia y de la crecida del río Guadalete.

En una nota, Espinar ha resaltado que, "desde el primer momento, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua está trabajando para recuperar la normalidad cuanto antes en este espacio" y que de hecho "Aquajerez está abordando los trabajos de forma intensiva para proporcionar energía de nuevo a estas instalaciones y hacer las inversiones necesarias para que la planta pueda volver a estar operativa y a pleno rendimiento".

Jaime Espinar ha destacado "el trabajo a destajo que de forma encomiable está realizado el personal de la empresa concesionaria para devolver la normalidad a un espacio tan amplio y tan vital para nuestra ciudad, después de un temporal de gran envergadura como el que hemos tenido que soportar".

"Nos solidarizamos y les mostramos nuestro apoyo y nuestra coordinación a todo este personal, para que recuperaremos la normalidad en todo el municipio y también en estas instalaciones", ha manifestado Espinar, que ha agradecido igualmente "la colaboración que está prestando la empresa concesionaria del agua para ayudar a recuperar la normalidad en los espacios rurales utilizando medios extraordinarios, que también están empleando en el medio urbano para poder ir actuando con achique de agua, arreglo de imbornales y con arreglos de canalizaciones".