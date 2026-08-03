Autorizada la implantación de un hotel de cuatro estrellas en un edificio rehabilitado del centro de Jerez (Cádiz)

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha autorizado la rehabilitación de un edificio en la céntrica calle Larga para la construcción de un hotel de cuatro estrellas, además de la rehabilitación de varios edificios donde se proyectan nuevas viviendas.

En la sesión, se ha informado además de 28 nuevas intervenciones en el centro histórico solicitadas por administraciones, empresas y particulares, que tienen por objeto la rehabilitación y adecentamiento de locales y edificios tanto en interior como en fachadas, y arreglos en hogares, entre otras, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha defendido que se autorizan estas actuaciones en el centro histórico al entender que servirán para "seguir revitalizando el corazón de la ciudad".

Al respecto, se ha referido al nuevo hotel que se ubicará en la calle Larga. En su opinión esto es "una buena noticia para toda la ciudad en general y para las empresas de la hostelería o el comercio en particular", porque, "además de contribuir a la ampliación de la oferta hotelera local, confirma aún más que somos un destino turístico de calidad que atrae inversión con proyectos transformadores y generadores de riqueza y empleo".

Muñoz también ha añadido que la rehabilitación de edificios va a permitir que Jerez sea "una ciudad renovada en la que se generen riqueza y puestos de trabajo para los que hoy vivimos aquí y para las generaciones futuras".

En cuanto a la solicitud de información para una futura promoción de viviendas, el primer teniente de alcaldesa ha explicado que se trata de una promoción de 42 viviendas en el casco bodeguero de la calle Doctor Luis Romero Palomo, lo que va a permitir que el centro histórico "se revitalice a nivel económico y empresarial", además de que se convierta "en un lugar para vivir, aumentando el parque residencial de esta zona tan importante para Jerez".

En lo que se refiere al futuro hotel de cuatro estrellas, de la empresa Zenial Hotels SL, se ha explicado que contará con 51 habitaciones y 102 plazas hoteleras.

El edificio, ubicado en el número 18 de la calle Larga, está clasificado como residencial y catalogado como elemento de conservación arquitectónica, siendo la intervención de rehabilitación parcial con conservación de la fachada y en nivel IV de protección arqueológica. Presenta cronología predominante del siglo XX y se encuentra incluido en el Catálogo del Conjunto Histórico.

La propiedad no comprende la totalidad del inmueble, manteniéndose en planta baja dos locales comerciales con acceso independiente desde calle Larga y uso comercial diferenciado.

El acceso al nuevo hotel se realizará por calle Larga, desde donde se articula la planta baja como espacio de acogida y relación, incluyendo recepción, zonas comunes y restaurante. Las plantas superiores se destinarán a las habitaciones y en el sótano se ubicarán áreas sociales y complementarias de uso exclusivo para huéspedes, incluyendo zona de spa, gimnasio, sala de televisión y zona de ocio.

Además, la Comisión ha autorizado 17 nuevas viviendas, entre ellas ocho en un edificio de la calle Naranjas y cinco en Plaza Aladro.