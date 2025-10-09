El Ayuntamiento destaca la apuesta por convertir a Jerez (Cádiz) en una ciudad "tecnológicamente avanzada"

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), José Ignacio Martínez, en el Proyecto de Innovación: Internet de las Cosas, IoT, que se está realizando en el IES Francisco Romero Vargas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Transformación Digital en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), José Ignacio Martínez, ha destacado la apuesta para convertir a este municipio en una ciudad "tecnológicamente avanzada" además de potenciar su economía.

Martínez ha explicado también la línea estratégica 'Jerez Connected' y las claves del proyecto de desarrollo de Smart City Jerez al profesorado participante en el Proyecto de Innovación: Internet de las Cosas, IoT, que se está realizando en el IES Francisco Romero Vargas y cuyo responsable es el profesor Emilio Acosa, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El proyecto de innovación ha reunido en su visita intercentros celebrada en Jerez a profesores de Murcia y Tudela (Navarra) y está financiado por el Ministerio de Educación y FP dentro de la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de Proyectos de Innovación e Investigación Aplicadas y Transferencia del Conocimiento en la Formación Profesional.

José Ignacio Martínez ha explicado que la apuesta del gobierno local es convertir a Jerez en una ciudad "tecnológicamente avanzada" y potenciar la economía digital, atraer empresas y retener el talento. A este respecto, ha señalado que esto se incluyó en el Plan Jerez, el documento que presentaron antes de las elecciones de mayo de 2023, en el que se fijaba "la hoja de ruta de nuestras prioridades para el avance de Jerez en todos los sentidos".

Sobre el desarrollo tecnológico que está impulsando el Gobierno de Jerez, ha indicado que el objetivo es que los procesos propios municipales "sean más sencillos" y que el ciudadano "tenga soluciones prácticas desde la tecnología en su día a día", haciendo seguimiento de un evento como Cabalgata de Reyes, Semana Santa o el Mundial de Motos, o a la hora de buscar aparcamiento en el centro o de consultar la oferta en la agenda de ocio, donde también se puede comprar entradas para eventos, algo que según ha apuntado, se ha desarrollado a través de la app Jerez Smart.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha desglosado el enfoque de Smart City Jerez desde su inclusión en la estrategia general 'Jerez Connected' Ciudad Digital, y ha explicado las dos columnas en las que se divide esta estrategia: Ciudadanía Digital, que incluye la transformación digital municipal y la estrategia Jerez Smart City, y Economía Digital, que incluye el Clúster TIC y el Centro de Innovación.

Así, ha añadido que la finalidad está en la creación, atracción y en la retención del talento, en acercar al ciudadano y hacerlo partícipe de los procesos de transformación "desde abajo hacia arriba", apostando por "la inteligencia colectiva" y "la potenciación de la colaboración público-privada", algo que como ha dicho, "se evidencia" en la creación del Clúster Nexur Jerez y en la apertura del Centro de Innovación.

"La innovación crea los proyectos, las empresas los llevan a cabo, acercando las soluciones a las personas, y para ello, ya tenemos gran parte desarrollada de esta estrategia puesto que el Centro de Innovación se presentó hace apenas un mes", ha recordado.

Martínez ha aludido a la "inteligencia colectiva", explicando al respecto que "las necesidades que cubra la tecnología vengan desde las personas y que resuelvan sus problemas, que tengan su visión real y aplicada a una necesidad".

De esta manera, ha recordado que el Ayuntamiento ha creado por primera vez la Comisión de Administración Electrónica, que se ha traducido en el "reimpulso y rediseño" emprendido de la Sede Electrónica o en el próximo proyecto que están emprendiendo para la implantación del empadronamiento on-line.

En cuanto al Clúster Tecnológico Nexur, ha afirmado que "no puede venir sólo desde la iniciativa política", y que es la comunión público-privada "la que une a las instituciones, a las empresas y al conocimiento, mejorando la competitividad del sector de las TIC en el entorno".

Hablando de conocimiento, ha considerado que los centros de Formación Profesional "son generadores de talento" que están incluyendo ya en el Clúster, de manera que sirvan de atracción de empresas TIC que necesitan de estos profesionales, lo que en su opinión "facilitará la creación de puestos de trabajo de valor añadido".

"Son 40 compañías, que están haciendo un gran trabajo a la hora de coordinar la contratación de los propios alumnos que surgen de nuestros centros de Formación Profesional", ha continuado.

Martínez ha expuesto que la creación de tal oferta y atender la demanda de las empresas con el alumnado creativo de la Formación Profesional dual "es muy importante para el alumnado, sus familias, y las propias empresas, y está en la línea de procurar la mejor salida laboral".

Así, se ha mostrado "realmente orgulloso" de haber abierto el Centro de Innovación, "que estuvo ocho años cerrado", gracias a los socios institucionales y a la aportación de la empresa privada, una colaboración que "no ha supuesto sobrecoste a las arcas municipales".