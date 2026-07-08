El Ayuntamiento y Fundador dan a conocer al sector gastronómico de Jerez en un evento en Madrid

El alcalde de Madrid, con la alcaldesa de Jerez como testigo, firma en un panel de Fundador en el acto elebrado en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jerez ha presentado en Madrid el título de Capital Española de la Gastronomía que ostenta durante 2026 de la mano de Fundador, en un acto presidido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, además del director general del Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña.

Además, en el acto también han estado Alfredo Carrasco, presidente de Asociación Hostelería Jerez, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, así como el presidente de Capital Gastronómica de España, Mariano Palacín Calvo, y el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, junto a más de un centenar de invitados, entre ellos personalidades del ámbito gastronómico, turístico y empresarial.

"El Ayuntamiento continúa defendiendo el impulso de la gastronomía como producto estratégico para la ciudad de Jerez a través de una labor de promoción de importante calado para la industria hostelera y gastronómica", ha manifestado la alcaldesa, que ha añadido que "al poner en valor la oferta gastronómica se busca fortalecer además el sentido de pertenencia, entidad cultural y convertir la gastronomía en un verdadero motor de generación de valor, empleo y desarrollo económico y sostenible".

Este evento ha sido el primero de los tres propuestos junto a Fundador para promocionar, a nivel nacional, a Jerez como Capital Española de la Gastronomía, siguiéndole Barcelona y Santiago de Compostela en próximas fechas para llevar la 'Marca Jerez' y su potencial gastronómico por toda España.

El acto ha contado también con la participación del chef jerezano estrella Michelin, Israel Ramos, que ha ofrecido a los asistentes un "showcooking" explicación dos de las mejores tapas "típicas jerezanas". A continuación, se ha servido un aperitivo organizado por Fundador, acompañado por vinos de la gama Torre de Macharnudo by Harveys y una selección de combinados elaborados con Brandy Fundador.

García-Pelayo ha destacado que "Jerez es un destino turístico de referencia apoyado por eventos y fiestas de talla nacional e internacional durante todo el año con eventos del nivel del Gran Premio de España de Motociclismo, la Feria del Caballo o la Zambomba, entre otros". "La gastronomía ahonda más en esta consolidación y la reafirma al ser una de las principales motivaciones de los viajeros y visitantes, creando un ecosistema completo de vino, cocina, cultura, hostelería y territorio", ha añadido.

"Jerez está de moda y trabajamos para que lo siga siendo a partir de la Capitalidad de la Gastronomía, venimos a Madrid a invitar a todos los españoles y decirles que Jerez es su casa", ha afirmado la alcaldesa, que ha agradecido a Martínez-Almeida su asistencia y ha valorado muy positivamente que "el alcalde de España esté hoy aquí apoyando la Capitalidad Española de la Gastronomía".

El alcalde de Madrid ha definido la gastronomía jerezana como "una seña de identidad de nuestro país" y ha recalcado la idea de que "la gastronomía nos une a Jerez y a Madrid". "Pocos maridajes hay en España como el que hay entre Madrid y Jerez", ha afirmado.

Por su parte, Fundador ha acompañado al Ayuntamiento de Jerez en esta primera presentación, reafirmando su compromiso con la ciudad y con la difusión de su patrimonio culinario y bodeguero. Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands (propietario de las marcas Fundador, Terry, Harveys, Torre de Macharnudo, Garvey, entre otras) ha manifestado la apuesta poe "apoyar iniciativas que conectan a las personas y generan experiencias compartidas".

"Nuestra historia siempre ha estado ligada a momentos de encuentro, de celebración y de disfrute, por eso, este patrocinio no es solo una colaboración, sino una extensión natural de nuestro compromiso con el desarrollo local y con la puesta en valor de aquello que hace únicas a nuestras ciudades", ha añadido.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que la implicación de Fundador en esta presentación se enmarca en una participación más amplia de la compañía con motivo de la Capitalidad Gastronómica de Jerez 2026. A lo largo del año, Fundador está impulsando y colaborando en numerosas iniciativas dirigidas a reforzar el posicionamiento de Jerez como destino vinculado a la gastronomía, el vino, el brandy, la cultura y el turismo experiencial, ha recordado.