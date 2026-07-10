El Ayuntamiento de Jerez adjudica la conservación y mantenimiento de señales de tráfico con refuerzo del personal

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical horizontal y balizamiento en el término municipal, que conlleva una ampliación del presupuesto y refuerzo del personal.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el contrato ha sido adjudicado a la UTE formada por Aceinsa Movilidad S.A. y Señalizaciones Jica Andaluza S.L., que fue la mejor de las nueve ofertas recibidas y se le formuló el requerimiento de documentación.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que este contrato mejorará un servicio esencial para la movilidad de la ciudadanía y la imagen del espacio público. "Estamos mejorando los contratos para que los jerezanos puedan disfrutar de unos servicios públicos de calidad acordes con la quinta ciudad de Andalucía", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que ya se han mejorado otros contratos que no estaban actualizados "ni eran acordes con las necesidades de la ciudad" y en esa línea se sigue con la adjudicación del mantenimiento de las señales de tráfico y pintado de pasos de peatones. Espinar ha incidido en que "tener un buen mantenimiento de las señales de tráfico y de los pasos de peatones es esencial para la seguridad tanto de los conductores como de los peatones, por lo que se hacía necesario mejorar el contrato que se tenía hasta ahora".

Según ha explicado, este contrato, cuyo inicio de tramitación fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de abril, contempla una inversión global de 2.248.818 euros de euros para un periodo de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un año más, incrementando la dotación económica respecto al contrato anterior y reforzando así la capacidad de actuación municipal sobre la señalización horizontal y vertical de toda la ciudad.

Entre las actuaciones previstas ha destacado el pintado y mantenimiento de pasos de peatones, marcas viales y otras señales horizontales, así como la conservación de aproximadamente 40.000 señales de tráfico distribuidas por todo el término municipal y cerca de 300 kilómetros de señalización vertical. El contrato también mejora los medios humanos y materiales, ya que los pliegos contemplan un refuerzo de personal, una ampliación de los recursos técnicos y una optimización de la organización del trabajo, según ha explicado.

Además, ha señalado que como novedad, el contrato incorpora elementos que no figuraban en el anterior servicio, entre ellos la instalación de nuevos postes de paradas de autobús y paneles informativos luminosos con tecnología LED, contribuyendo a una red de movilidad más moderna, accesible y funcional.

Una vez adjudicado el contrato, se prevé que el nuevo servicio pueda comenzar a desarrollarse durante el segundo semestre del año, permitiendo intensificar las actuaciones de repintado y mantenimiento de la señalización en distintos puntos de la ciudad, según ha explicado.