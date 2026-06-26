Ayuntamiento de Jerez anuncia que los tres primeros autobuses del nuevo contrato empezarán a circular este verano

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha confirmado en la sesión plenaria de este viernes la llegada a la ciudad de los tres primeros autobuses nuevos de renting, correspondientes al segundo lote adjudicado por Comujesa el pasado mes de marzo, y que se pondrán en servicio este verano cuando finalice el proceso de matriculación y adaptación.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, estos nuevos autobuses servirán para continuar con el proceso de renovación total de la flota del servicio público de transporte de Jerez, que podría completarse "a finales de este año o comienzos del próximo".

Como en el caso de los 25 primeros autobuses, que se incorporaron a finales del pasado año, estos nuevos vehículos son de la marca Mercedes, híbridos y con doble plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, manual y eléctrica.

El importe del renting de estos nuevos vehículos será similar al anterior, 1,3 millones de euros al año por todos los vehículos, durante diez años.

La confirmación del inicio de la llegada a la ciudad de estos otros nuevos vehículos se ha enmarcado en el debate sobre las cuentas anuales de Comujesa, que finalmente han sido aprobadas con los votos del grupo municipal del PP, con mayoría absoluta en la Corporación.

En este contexto, Jaime Espinar ha defendido la gestión de esta empresa municipal y la mejora de los servicios públicos de Jerez que están llevando a cabo, tanto en lo que se refiere a la renovación del servicio de autobuses como con la ampliación del servicio de atención a domicilio.

Del mismo modo, ha reprochado a los demás grupos, en especial al socialista, "su empeño en votar no a todas las propuestas para mejorar el servicio de transporte público de Jerez", acusándolos de "generar incertidumbre y miedo en la plantilla de Comujesa y sobre todo en generar esa negativa constante a cualquier mejora de los servicios públicos".

Jaime Espinar ha defendido la gestión de Comujesa y ha trasladado a la ciudadanía y a los más de 1.300 trabajadores que tiene esta empresa que "las nóminas están garantizadas y las mejoras salariales también están garantizadas", para añadir que Comujesa "va a mejorar el servicio que presta".

Además, ha recordado que "este año" ha aumentado un 23% su actividad y que "eso es capacidad para invertir y mejorar la actividad de la empresa", finalizando con que todo este trabajo continúa adelante "con optimismo" y recordando que la semana pasada se aprobaron 3,5 millones de euros más destinados a mejorar el servicio de domicilio.