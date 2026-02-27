El Ayuntamiento de Jerez aprueba ordenar los suelos de la antigua azucarera San Jerónimo para más de 300 viviendas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado de manera definitiva el Estudio de Detalle del A.R.I. D-01 Azucarera-San Jerónimo que integra los suelos de la antigua azucarera y suman una superficie bruta de unos 52.000 metros cuadrados, teniendo capacidad para un máximo de 338 viviendas, de las cuales un mínimo de 119 serían vivienda protegida.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el ámbito del ARI D-01-Azucarera San Jerónimo contempla una edificabilidad máxima de superior a 38.000 metros cuadrados, con una superficie destinada a espacio libre público de alrededor de 7.000 metros cuadrados y una superficie de equipamiento público de 1.350 metros cuadrados.

La tramitación de este expediente, que va a propiciar el desarrollo urbanístico de esta zona, se inició el pasado mes de agosto a instancias de la entidad propietaria única de la totalidad de los suelos, Goframa Home S.L, ha reccordado el Ayuntamiento, que ha señalado que el primer paso fue establecer, por acuerdo de Junta de Gobierno Local, el sistema de actuación mediante el cual se desarrollará este ámbito incluido en el PGOU de Jerez, que será el de compensación.

El siguiente avance importante se produjo en octubre pasado con la aprobación inicial del correspondiente Estudio de Detalle, que fue sometido posteriormente al trámite de información pública, durante el cual no fue registrada alegación o manifestación alguna respecto al expediente, tal y como ha informado la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra.

Así, según ha añadido, "procede ahora la aprobación definitiva de este documento, dando así luz verde a la tramitación de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización que harán posible la ejecución de la urbanización de estos terrenos, y con ello, la concesión de licencias de obras de edificación".

El Ayuntamiento ha indicado que, según la información aportada por el promotor y el gestor, la previsión es construir, en cuatro fases, un total de 167 viviendas en bloque de renta libre; 32 viviendas pareadas; 20 viviendas adosadas y 119 viviendas protegidas en bloque con locales comerciales. Además, está prevista una manzana para uso terciario o comercial que le "dará una gran relevancia y servicios a los futuros residentes".