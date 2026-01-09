El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) abre el período de registro para el acceso de vehículos a la Zona de Baja Emisión

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha puesto en marcha el proceso para el registro de vehículos de cara a permitir el acceso a las calles donde se aplicará la Zona de Baja Emisión una vez que pase el período de adaptación de la nueva Ordenanza que ha entrado en vigor "por imposición legal".

En una nota, ha indicado que los vecinos afectados, así como las empresas y los servicios que se presten servicio en la zona afectada, tienen hasta el 15 de febrero para inscribirse, coincidiendo con el registro de los vecinos de Jerez en la zona ORA, quienes no tendrán que hacer un doble registro, ya que los tengan autorización para aparcar en la zona de residentes estarán automáticamente incorporados en el registro de la zona de baja emisión y podrán circular por estas calles.

Por tanto, para poder registrarse solo se tendrá que acceder a zbe.jerez.es o hacerlo de manera presencial en las oficinas de la Delegación de Movilidad en calle Cádiz, 1, según ha explicado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha recordado que la Ordenanza establece dos zonas de bajas emisiones. Una de ellas es la Zona 1, que es permanente y está delimitada por las calles Larga, Lancería, plaza del Arenal, plaza Monti y plaza de Asunción y José Luis Díaz y hacia la Porvera por Tornería. En esta zona no habrá nuevas restricciones, sino que se establece un control de tráfico con control de matrículas a través de cámaras para tener una mejor reordenación de estas calles que era algo que también pedían los vecinos de la zona.

Por su parte, la Zona 2 de Bajas Emisiones que se activaría sólo en situaciones de alerta por contaminación atmosférica, algo que hasta ahora nunca ha sucedido en Jerez, pero debe contemplarse dentro de la nueva legislación, disponiendo de un protocolo de actuación para esta situación, comprende el Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Nuestro Padre Jesús de las Penas, calle Cordobeses, Oliva y la calle Chancillería. En estas ubicaciones están situadas las cámaras de control del aire que monitoriza la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento ha señalado que Jerez dispone de una Zona de Baja Emisión "mucho menos restrictiva de las que se están aplicando en otros municipios, en la que no se suman nuevas restricciones a los ciudadanos a las que ya existían, a diferencia de otras ciudades españolas debido, principalmente, a que se había adoptado una serie de medidas como un proceso de peatonalización que se inició hace décadas".

El Ayuntamiento de Jerez ha recordado que durante los próximos meses no se van a llevar a cabo sanciones directas y que lo que se hará es que, inicialmente, mandar un aviso que recordará que hay una zona de baja emisiones que tienen que cumplir y por lo tanto tener que hacer los trámites pertinentes.

Además, ha aclarado que el acceso a la Zona de Baja Emisión no supone ninguna prohibición siempre que se solicite la autorización de acceso, que se tendrá que renovar de manera anual. En cuanto al uso de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado que en el caso de Jerez este no sería necesario, ya que con la autorización es suficiente.