Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) abre el plazo de solicitud de 'stands' para participar en la Feria de la Economía Local

La Feria de Economía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha abierto el plazo de solicitud de 'stands' a las empresas, autónomos, pymes, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones empresariales y entidades que deseen participar en la próxima edición de la Feria de la Economía Local que se celebrará los próximos 23, 24 y 25 de octubre en Los Claustros de Santo Domingo. En esta edición el lema será 'Sabores que construyen Jerez' y tanto la información como la documentación necesaria está disponible en la web 'https://www.jerez.es/emprendimiento/feria-economia-local'.

Según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, la Feria de Economía Local de Jerez "será nuevamente un espacio para el encuentro de los ciudadanos con las empresas y con las nuevas iniciativas emprendedoras de nuestra ciudad".

"El objetivo es resaltar la importancia de la economía a nivel local y sus ventajas a la hora de favorecer la generación de riqueza y empleo en nuestro ámbito más cercano", ha indicado el teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez.

En concreto, tomarán parte empresas relacionadas con la gastronomía, la elaboración artesanal de alimentos y la cultura gastronómica. También estarán presentes empresas relacionadas con la innovación, ecología y sostenibilidad, artesanía, diseño y moda, actividades creativas, culturales y de turismo.

Asimismo, durante el evento se desarrollará un "amplio programa de actividades" relacionadas con la gastronomía local con conferencias, talleres, catas de productos, eventos para niños, 'photo-calls' temáticos, juegos y concursos, entre otras actividades de dinamización.

Además, en la zona expositiva de la feria tendrán preferencia los trabajadores autónomos, pymes, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones empresariales y entidades con impacto social en la generación de actividades económicas.