Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) adjudica el nuevo contrato del servicio de limpieza de colegios públicos

Trabajadoras del servicio de limpieza de colegios en un aula de un CEIP de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de que ha adjudicado el nuevo contrato de limpieza de colegios públicos a la empresa OHL Servicios-Ingesan SA por un periodo de dos años con posibilidad de realizar una prórroga.

Tanto el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, como la delegada de Educación, Nela García, han subrayado que este nuevo contrato "reafirma el compromiso firme" del gobierno local con "la educación de calidad y el respeto a los derechos laborales de los empleados públicos", en este caso, de la plantilla que compone este servicio.

En líneas generales, el nuevo contrato conlleva una mayor inversión en dotación presupuestaria y, en consecuencia, en recursos materiales, y "más garantías" para la estabilidad de las personas que forman parte de este servicio.

De esta forma, se contempla una serie de mejoras en las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras, que son "profesionales esenciales que contribuyen día a día a dignificar los centros públicos de Jerez", y de ahí que "queramos reconocer su labor por este trabajo fundamental que desempeñan", como ha subrayado Espinar, quien ha asegurado que "invertir en limpieza es invertir en calidad de vida, en bienestar y en la buena imagen de la ciudad".

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha destacado el trabajo de coordinación que se ha llevado a cabo con la Delegación de Educación a la hora de establecer las prioridades de los centros y sus necesidades actuales en materia de limpieza y mantenimiento. En este sentido, la delegada de Educación ha agradecido a la comunidad educativa su colaboración para definir los detalles de la renovación de este servicio básico y esencial.

"Mantener nuestras escuelas más limpias y más saludables constituye una prioridad de este Gobierno", ha resumido Nela García.

Entre otras mejoras, el nuevo contrato recoge una mayor inversión en recursos materiales que son necesarios para mantener los edificios en las mejores condiciones. Para ello, se ha incrementado la dotación presupuestaria de este servicio con el fin de posibilitar unas retribuciones "más acordes a la labor que realiza hoy en día la plantilla", y que dispongan de los equipamientos y medios necesarios, además de medidas para favorecer la conciliación.