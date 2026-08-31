El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba la licencia para culminar las obras del Museo del Flamenco de Andalucía

Archivo - Vista del edificio en obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha concedido a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía la licencia de reformado del proyecto de terminación de obra del Museo del Flamenco de Andalucía y Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, dando así el paso definitivo para la reactivación y culminación de uno de los grandes proyectos culturales que se van a desarrollar en la ciudad.

Su presupuesto de ejecución material asciende a 5.292.900,77 de euros, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota, donde ha recordado que las obras del complejo comenzaron en 2021 y quedaron paralizadas en 2024 tras el abandono de la anterior empresa adjudicataria.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha valorado este acuerdo de Junta de Gobierno Local como "un avance fundamental" para que "un proyecto estratégico para Jerez siga avanzando hasta convertirse definitivamente en una realidad".

El Museo del Flamenco, ha continuado, "es mucho más que un nuevo equipamiento cultural, ya que está llamado a ser un proyecto tractor que contribuirá a reforzar nuestra proyección exterior, generar nuevas oportunidades y a recuperar nuestro centro histórico".

La alcaldesa ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía para sacar adelante proyectos de ciudad como es este museo. "Desde el primer día, Ayuntamiento y Junta compartimos el objetivo de que las obras se retomen y de que Jerez pueda disponer cuanto antes de un equipamiento cultural de primer nivel", ha sostenido.

Como se ha apuntado, el proyecto obtuvo el dictamen favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico en enero de este año y la licencia de obras fue solicitada el pasado 30 de julio.

En cuanto a la importancia de esta intervención, García-Pelayo ha incidido en que la culminación de este conjunto museístico permitirá que Jerez "siga ejerciendo con más fuerza aún su condición de referente mundial del flamenco", un arte que "forma parte inseparable de nuestra identidad y constituye una extraordinaria herramienta cultural, turística y económica para el futuro de la ciudad".

Asimismo, ha destacado su "privilegiado" emplazamiento, al estar "en pleno corazón del centro histórico y de Jerez", en alusión a la Plaza Belén y todo su entorno, que se están configurando como "un gran espacio dedicado a nuestra cultura y a nuestras raíces".

Y es que la convivencia del Museo del Flamenco con los centros culturales dedicados a Lola Flores, situados en esta misma plaza, va a convertir esta zona en "epicentro de la cultura flamenca de toda Andalucía" y en "un punto de referencia esencial para quienes quieran conocer, estudiar y disfrutar del flamenco desde Jerez".

En este sentido, ha recordado que una de las principales líneas de actuación de su gobierno va dirigida a "impulsar proyectos culturales que generen oportunidades y engrandezcan la ciudad", considerando que este museo reúne "patrimonio, identidad, conocimiento y foco de atracción", además de formar parte de esa visión de Jerez como "una ciudad que aprovecha su enorme riqueza cultural para crecer, transformar sus barrios y proyectarse al exterior".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha señalado que este paso supondrá "un avance fundamental" para culminar esta infraestructura cultural que, una vez finalicen las obras, "se convertirá en el gran centro de referencia para la conservación, interpretación y difusión del flamenco en Andalucía".

"Desde el Gobierno andaluz estamos comprometidos con la ciudad de Jerez y con la conservación y difusión del arte jondo, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", ha asegurado.

El proyecto contempla las actuaciones necesarias para culminar el Museo del Flamenco y el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, así como una serie de obras de urbanización en espacios libres y viales públicos de su entorno, en fincas y espacios situados en las calles Doctor Lillo, Rompechapines, Barranco y Plaza Peones.

El reformado incorpora distintas modificaciones técnicas respecto al proyecto inicialmente aprobado, entre ellas la redistribución de determinadas dependencias, la creación de nuevas instalaciones de servicio, actuaciones en fachadas, sustitución de elementos de carpintería y albañilería y la reorganización de espacios y accesos.

La actuación se integra además en el proceso de transformación que se está produciendo en Plaza Belén y su entorno, donde el Ayuntamiento ha desarrollado actuaciones de mejora del espacio público y de las calles Barranco y Doctor Lillo.

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE REFERENCIA AEROESPACIAL

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha concedido la licencia a la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo de la Junta para la instalación de un centro de seccionamiento y un centro de transformación de 630 KVA para el suministro eléctrico destinado al futuro edificio del Centro de de Referencia Aeroespacial en Andalucía, que se ubicará en el antiguo Centro de Formación Profesional para el Empleo San Juan de Dios.

A finales del pasado año, el Ayuntamiento otorgó la licencia para la construcción de este centro, que contempla una inversión de más de 7,6 millones de euros, y que hace un mes los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y la alcaldesa de Jerez colocaron la primera piedra de este Centro de Referencia.

Ahora, la Junta de Gobierno ha otorgado la licencia para la instalación de un centro de transformación necesario para garantizar el abastecimiento del sistema eléctrico al nuevo equipamiento conforme a su nuevo uso y funcionalidad.