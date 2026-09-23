Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) destaca los 5,1 millones de viajeros en los autobuses en los últimos 12 meses

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El servicio municipal de Autobuses Urbanos de Jerez de la Frontera (Cádiz), que gestiona Comujesa, ha registrado "un hito" destacado en cuanto a demanda de personas usuarias, al alcanzar los 5,1 millones de viajeros y viajeras en los 12 últimos meses hasta el pasado mes de agosto.

Según los datos obtenidos del estudio de los últimos 12 meses, esta cifra representa un incremento del 10,63% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 4,6 millones, según ha expuesto el Ayuntamiento de Jerez.

En términos absolutos supone casi medio millón de usuarios más (495.845), lo que evidencia la consolidación del transporte público como una alternativa preferente de movilidad en la ciudad.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha valorado "muy positivamente" estos datos que demuestran que "la mejora y constante modernización" de este servicio público "se está correspondiendo con la fidelización y confianza de cada vez más personas usuarias, que esperan el autobús urbano para desplazarse, ya sea por motivos laborales, académicos o personales".

En ese sentido, ha señalado que la ciudadanía "está apostando por el transporte público, colectivo y sostenible" desde que comenzó la renovación de la flota, que supuso la eliminación de unos vehículos contaminantes y que ofrecían "muy poca seguridad" porque, como ha apuntado, "se incendiaban", además de valorar la sustitución por otros "de primera calidad mucho más ecológicos, accesibles y modernos de la marca Mercedes, híbridos y con doble plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, manual y eléctrica".

García-Pelayo ha señalado que la evolución creciente del número de personas usuarias de los autobuses urbanos "ratifica el acierto de las inversiones que ha hecho este Gobierno municipal, orientadas a la modernización de la flota y a la mejora continua de la red de autobuses urbanos".

En este sentido, ha subrayado que "en los próximos días" este servicio de transporte público incorporará otros cinco autobuses nuevos de los 25 de renting correspondientes al segundo lote adjudicado por Comujesa el pasado mes de marzo, de modo que, antes de que acabe este año estarán en Jerez el total de los 25 vehículos nuevos adquiridos y, con ello, "se renovará el cien por cien de la flota de este servicio público".

También ha recordado que los autobuses urbanos continuarán modernizándose mediante la geolocalización de la flota y la incorporación de un nuevo sistema de billetaje con el pago con tarjeta y la renovación de los abonos de transporte en el propio vehículo.

BALANCE DE ENERO A AGOSTO DE 2026

En lo que es refiere a los datos de balance de los primeros ocho meses del año, entre enero y agosto de 2026 se han registrado 3.377.856 viajeros y viajeras, frente a los 3.111.134 del mismo tramo de 2025, lo que se traduce en un aumento de 266.722 desplazamientos, es decir un 8,58% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Tras un arranque de año, condicionado por episodios de meteorología adversa en enero y febrero, la demanda experimentó un punto de inflexión a partir de marzo, gracias a eventos clave como la Semana Santa y la Feria del Caballo, así como a la progresiva incorporación de nuevos vehículos a la flota municipal.

Los mayores repuntes interanuales del año se concentraron en marzo (+17,63%) y abril (+13,68%), manteniendo una línea muy sólida durante todo el periodo estival. Esta tendencia al alza se prolonga en el arranque de septiembre de 2026.

Los registros provisionales analizados hasta el pasado martes 22 de septiembre muestran un acumulado de 317.425 viajeros, lo que representa un crecimiento del 4,12% (12.547 usuarios más) en contraste con los 304.878 del mismo periodo de 2025.

Este incremento de pasajeros en este mes de septiembre de 2026 adquiere más valor aún, si se tiene en cuenta que en este mismo mes del año 2025 el transporte público fue gratuito.

Otro dato importante es que ha crecido el número de usuarios y usuarias que viajan en el autobús de lunes a viernes, situándose en una media de 17.123 viajeros diarios en este mes de septiembre de 2026, frente a los 16.247 del ejercicio anterior, destacando picos como el del martes 22 de septiembre, que rebasó los 21.400 desplazamientos.