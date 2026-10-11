Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) elogia al equipo Sherrypol en el Campeonato de España de Policías Local de Mountain Bike

El teniente de alcaldesa de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), José Ignacio Martínez, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, junto al equipo de la Agrupación Deportiva Sherrypol. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), José Ignacio Martínez, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, han recibido en el edificio Jerez 2002 al equipo de la Agrupación Deportiva Sherrypol, tras su participación en el último Campeonato de España de Policías Locales de Mountain Bike 2026 que ha tenido lugar en el Área deportiva de Puente Castro (León).

Según ha informado el Consistorio en una nota, en este acto se ha puesto de manifiesto "el esfuerzo, la constancia y los buenos resultados" obtenidos por los agentes en la competición nacional, donde el equipo se alzó con un quinto puesto por equipos y logró dos medallas individuales.

En este contexto, el teniente de alcaldesa ha destacado el orgullo que supone para la ciudad contar con un cuerpo policial de este nivel, ya que "es una alegría y un orgullo tener el cuerpo de policía que tenemos, que realmente siempre pone en el máximo nivel a la ciudad", subrayando la relevancia de la cohesión interna de todos los miembros del equipo.

"Uno de los méritos más importantes que tiene Sherrypol es que ayuda a hacer piña dentro de lo que es la Policía Local y no solamente la Policía Local, sino incluso con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque también compite con ellos", ha subrayado.

En esta línea, el delegado de Deportes ha resaltado "el éxito deportivo" de los agentes y la función de embajadores que asumen con su presencia en cada evento, afirmando que "ellos siempre traen medalla y siempre traen trofeo, pero nos parece muy importante la función de embajadores que hacen de nuestra ciudad", reconociendo la implicación transversal de la Policía Local en los grandes acontecimientos de la ciudad.

"Sin la Policía Local de Jerez sería absolutamente imposible llevar a cabo todos estos eventos como son Navidad, Semana Santa e incluso pruebas deportivas como fue el caso de la etapa de la Vuelta Ciclista a España", ha puesto de manifiesto.

En representación del equipo deportivo, Fran Medina ha explicado la dureza y el sacrificio que hay detrás de estos resultados, puesto que "las medallas no vienen solas, esto viene acompañado de muchas horas de dedicación, muchas horas de quitarle también a la familia y sacrificarte los últimos meses para intentar llegar en un estado de forma lo más óptimo posible".

"Seguimos estando entre los mejores equipos de España" ha asegurado Medina, quien ha indicado que "cada año por los participantes que llevamos y por el grupo de edad en los que competimos es más difícil pero a ver si ahora tenemos suerte con los nuevos policías que se han incorporado y hacemos un equipo más joven", ha concluido.