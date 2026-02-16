Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) espera hacer uso del nuevo comedor del CEIP Miguel de Cervantes en el tercer trimestre

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, en una reunión con la AMPA y la dirección del CEIP Miguel de Cervantes - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha informado a la AMPA y a la dirección del CEIP Miguel de Cervantes sobre las obras del nuevo comedor escolar, que se iniciarán "en breves fechas" en este centro para dotar a esta comunidad de un servicio complementario que ayudará a conciliar la vida laboral, educativa y familiar de los alumnos y alumnas, y que se espera que esté en funcionamiento para el tercer trimestre.

Nela García ha señalado que el proyecto da respuesta a "una reivindicación de años" de la comunidad educativa del colegio, y se enmarca dentro de la apuesta del Gobierno municipal por mejorar las infraestructuras escolares y favorecer la conciliación familiar, según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Así, ha avanzado a la dirección del centro y a las representantes de los padres y madres que "con toda seguridad", si todo se desarrolla "según lo previsto", en el tercer trimestre se podrá estar haciendo uso de este nuevo comedor "tan necesario para la conciliación familiar".

Como ha señalado la delegada municipal, "con este nuevo comedor damos respuesta a una necesidad histórica del colegio ya que las familias dispondrán de un recurso fundamental para organizar sus horarios de trabajo, al poder dejar a sus hijos e hijas en el centro durante el horario de mediodía con un servicio de comedor estable, sin necesidad de desplazamientos adicionales ni servicios externos".

Igualmente, ha reiterado "el compromiso" del Gobierno municipal con el mantenimiento de la red de centros educativos, y en este caso concreto con el arreglo de los desperfectos y filtraciones que se han producido en el CEIP Miguel de Cervantes a consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a Jerez en los últimos meses.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado recientemente a la empresa Muserac SL el contrato de obras de redistribución de espacios interiores para la adaptación de este comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes. El importe de adjudicación asciende a 69.490,09 euros IVA incluido, y con un plazo de ejecución de dos meses.

Igualmente, se ha adjudicado el contrato del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud para la ejecución del proyecto, lo cual permitirá que las obras puedan dar comienzo en los próximos días.

En líneas generales, la intervención conlleva la adaptación de varias aulas actualmente destinadas a uso docente ubicadas en la planta baja y en la primera crujía del centro escolar, para destinarlas a un comedor plenamente equipado y con servicio de catering, cumpliendo todas las normativas de seguridad, accesibilidad e higiene.

Entre los trabajos previstos están las obras de redistribución interior de este espacio al objeto de crear zonas de aseo y de office y la colocación de nuevos revestimientos en paredes, así como nuevas carpinterías interiores en el acceso al espacio y en la parte de aseos y office. La zona de actuación abarca una superficie de 149,11 metros cuadrados.