El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) establece autobuses especiales al cementerio por el Día de Todos los Santos

Archivo - Imagen del interior del cementerio de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ha establecido un dispositivo especial de autobuses con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos que estará vigente hasta el próximo lunes 2 de noviembre.

Al coincidir estas festividades con un puente festivo, este año se espera que sean muchos los jerezanos y jerezanas que visten el Cementerio Nuestra Señora de La Merced como muestra de respeto y de recuerdo a sus familiares fallecidos, por lo que el Ayuntamiento ha indicado que el horario de visita será de 8,00 horas de la mañana a 19,00 horas de forma ininterrumpida hasta el lunes.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha recordado que el cementerio "es un lugar de memoria al que la ciudadanía acude para recordar a sus seres queridos", por lo que su cuidado es "una muestra de respeto y dignidad hacia la historia y las personas que ya no están, cobrando especial relevancia durante el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos".

Por este motivo, ha señalado que se están "volcando" para que este espacio especial permanezca "en el mejor estado de conservación posible durante todo el año, mejorando constantemente las instalaciones y el servicio público que se presta a la ciudadanía".

Las actuaciones de mantenimiento y conservación en el Cementerio Nuestra Señora de La Merced se desarrollan a lo largo del año y se intensifican con motivo de Todos los Santos y Fieles Difuntos, ante el incremento de visitas al recinto.

En el marco de este dispositivo, se ha destacado el acondicionamiento y ornamentación de las zonas ajardinadas exteriores de la fachada principal y la limpieza y desbroce en las distintas fosas comunes. Además, los visitantes del cementerio encontrarán pintados el 60% de los bloques de enterramiento existentes, así como las puertas de acceso, bancos y papeleras.

También se ha saneado y pintado del muro perimetral exterior, se han sustituido los bancos en la entrada principal y se han instalado otros en el Cementerio Musulmán y en el Cementerio Civil o Protestante, y se ha instalado una nueva puerta de acceso al Cementerio Musulmán y luminarias en el interior de la Capilla de San José.

Otra mejora que se ha realizado es la actualización de los planos de situación para facilitar la orientación de los usuarios y la localización de los lugares de enterramiento. Asimismo se ha trabajado con la colaboración de las familias en la retirada de elementos ornamentales que dificultaban el paso para facilitar el acceso a los lugares de enterramiento y las labores de mantenimiento.

En el marco de la dinámica de trabajo que se lleva a cabo en el cementerio, en materia de movilidad, se han señalizado la zona de aparcamiento y los accesos al recinto y se ha realizado el repintado de señales.

Y en lo que se refiere a actuaciones en las zonas verdes, se han recortado los setos en las tres fosas comunes se han podado las adelfas y las palmeras, éstas últimas con camión canasta, se han instalado diez contenedores para la recepción de residuos adicionales y se ha reforzado la frecuencia de recogida y vaciado de todos los contenedores y de la cuba así como el baldeo del acerado y la plaza de entrada. También se ha incrementado la presencia policial y de vigilantes.

En el marco de este dispositivo especial, con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, los visitantes del Cementerio Nuestra Señora de La Merced que lo necesiten contarán con un vehículo adaptado (buggy) y sillas de ruedas.

Para facilitar la movilidad en el interior del camposanto, el personal del mismo ha pedido colaboración a los visitantes para que los caminos, pasillos, jardines y zonas comunes permanezcan libres de obstáculos particulares manteniendo un entorno seguro, accesible y cuidado.

En este sentido, se ha indicado que no deben colocarse bordillos, césped artificial, jardineras o floreros ni otros elementos que ocupen estos espacios o dificulten la circulación con el fin de evitar tropiezos y caídas, limitar el paso de personas con movilidad reducida y obstaculizar el trabajo diario.

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES URBANOS

El Servicio de Autobuses Urbanos ha puesto también a disposición de la ciudadanía un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, con el fin de facilitar el desplazamiento hasta el cementerio hasta el próximo lunes 2 de noviembre.

El dispositivo organizado este año ofrece la combinación de un servicio especial y varias líneas regulares para acceder al camposanto desde distintos puntos de la ciudad.

Por un lado, se ha activado un servicio especial con salida desde la plaza de las Angustias que este año realiza un recorrido directo y más corto por el Paseo de las Delicias, haciendo paradas en puntos del entorno de la estación, El Retiro, Delicias, Zafer y La Pita, coincidentes con las de la línea 7.

En cuanto a los horarios, este servicio especial efectúa su primera salida a las 10,05 horas desde la Plaza de las Angustias y la última desde el Cementerio Municipal a las 19,11 horas, después del cierre del camposanto.

Asimismo, para llegar al cementerio están disponibles varias líneas regulares, en concreto, las número 7, 11 y 14, que complementan este servicio, ofreciendo distintas opciones de desplazamiento y contribuyendo a mejorar la accesibilidad durante unas fechas de especial afluencia de visitantes al cementerio.

En el caso de la línea regular número 7 (Plaza de las Angustias-Estella) mantiene su servicio habitual con parada en el propio Cementerio Municipal. Del mismo modo, la línea 11 (Plaza Esteve-Campus Universitario-La Marquesa) dispone de una parada en la rotonda Número 6, próxima al Cementerio Municipal y cuenta este año con más vehículos en servicio.

Otra alternativa es la línea número 14 (Plaza Esteve- Nueva Andalucía- El Encinar) con parada igualmente en la rotonda número 6.