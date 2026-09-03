El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia la poda de palmeras para evitar caída de ramas y molestias a los vecinos

Operarios municipales en tareas de poda de palmeras en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del Área de Coordinación de Servicios Públicos, ha iniciado la poda de palmeras en la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana, evitando la caída de ramas y las molestias que éstas puedan ocasionar a los vecinos y vecinas, a sus viviendas o vehículos.

La actuación se lleva a cabo gracias al incremento de personal recogido en el nuevo contrato de parques y jardines firmado el pasado mes de mayo, como ha destacado el Consistorio en una nota.

Durante esta semana se están realizando labores de poda de palmeras en la avenida de la Universidad, la avenida Álvaro Domecq, en la zona de Vallesequillo, en la avenida desde Maestro Fernando Sierra hasta Obispo Cirarda, y en el conjunto de San Eloy.

Por otro lado, y en coordinación con la Delegación de Educación, se está llevando a cabo la poda en el CEIP Montealegre, dentro del calendario de podas en los distintos centros educativos de la ciudad con vistas a que estén en perfectas condiciones cuando se inicie el curso escolar.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha subrayado que la mejora de la atención a las zonas verdes era "una demanda" de los vecinos y que con este nuevo contrato de servicios de parques y jardines se da respuesta a sus peticiones, "respondiendo al compromiso que hemos adquirido con la ciudadanía, a la vez que avanzamos hacia una ciudad más verde y más sostenible", ha añadido.

Espinar ha explicado que, al mantenimiento regular del arbolado en la zona urbana y rural, se ha sumado la poda de las palmeras, algo que, según ha advertido, "no se realizaba desde hace muchos años, a causa del mal contrato que tenía nuestra ciudad y que heredamos del gobierno anterior".

El nuevo contrato de parques y jardines reduce "de manera sustancial" la periodicidad de las labores de mantenimiento. Como se ha señalado, el mantenimiento del arbolado, a través de la poda, es importante para adaptar los ejemplares al espacio en el que están ubicados y despejar y hacer visible el alumbrado y la señalización vial.

También lo es el mantenimiento del arbolado para mejorar la salud general de los ejemplares, favoreciendo la circulación del aire y la luz por el interior de las plantas y disminuyendo la proliferación de plagas y hongos, y, en caso de árboles jóvenes, para guiar su estructura.

La Delegación de Medio Ambiente realiza esta labor con la colaboración de la Policía Local de Jerez, que se encarga de mantener libre de vehículos los tramos destinados a la intervención.

También se han realizado labores de desbroce esta semana en Caulina, la Hoyanca, el entorno del Cementerio, Universo Santi AFA La Merced, carretera de Cortes, la Laguna de Torrox y en el campo de fútbol de la Canaleja.