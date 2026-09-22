El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) iniciará en 2027 la segunda fase del Plan de mejora de acerados en 60 calles

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en una visita a las obras de reasfaltado en la calle Jorge Bocuze de la barriada de El Pelirón. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el Ayuntamiento comenzará a ejecutar las obras de la segunda fase del Plan de mejora de acerados de la ciudad y de la zona rural en el primer trimestre de 2027, una vez que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto, llegando con ello a unas 60 calles del municipio.

Con esta medida se dará continuidad a una primera fase que comenzó en el mes de marzo en la calle Porvenir y en la que actualmente todavía se trabaja, centrándose en estos días en calles de Icovesa, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

María José García-Pelayo ha anunciado que, frente a la intervención correspondiente a la primera fase en 25 calles del municipio, en esta segunda se abordarán los problemas de accesibilidad y mejora del acerado de otras 60, "más del doble de calles que en la etapa anterior", apuntando que "no serán las únicas porque la nómina se seguirá ampliando".

Al igual que en la primera fase, todos los trabajos que se realizarán se complementarán con otras intervenciones, con el fin de embellecer el entorno realizando un arreglo integral de las calles, dando así respuesta a las demandas de la ciudadanía, que "merece vivir en una ciudad mucho mejor, más accesible y más amable y vivible, que es lo que nos piden los jerezanos y jerezanas", en palabras de la alcaldesa.

Con el objeto de acometer, entre otros proyectos, esta segunda fase del plan de mejora de acerados, el Ayuntamiento ha recibido una subvención de 845.000 euros asignada a Jerez en el marco del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial de Cádiz.

De este montante, una partida principal de 695.000 euros se invertirá en este amplio y extenso Plan de mejora de la accesibilidad en un total de 58 calles y plazas, tanto del núcleo urbano como de la zona rural, dando así continuidad a las actuaciones que se vienen desarrollando en materia de acerados, accesibilidad y reasfaltado de viales en distintos puntos del municipio.

La cantidad asignada este año duplica prácticamente a la de la edición de 2025, en la que le correspondieron a Jerez 444.793 euros que fueron destinados a la realización de obras de mejora de la accesibilidad y acondicionamiento en 25 viales públicos.

Hasta este momento, el Plan de mejora de acerados del municipio, ha permitido la mejora de la accesibilidad en numerosos puntos de la ciudad, además de otras labores complementarias, como la actualización del alumbrado público, trabajos de jardinería, poda, retirada de árboles secos, arreglos de alcorques, retirada de tocones, la mejora de la señalización y repintado de las vías, o el arreglo de bancos, entre otras muchas, ya que se trata de realizar una mejora integral de las zonas en las que se actúa.

En el marco de la primera fase de este plan, el Ayuntamiento ha intervenido, además de en la citada calle Porvenir, en otras vías importantes como la avenida Duque de Abrantes y en las zonas de San Joaquín, Los Álamos, Olivar de Rivero e Icovesa, entre otras.

En esta próxima fase, este plan tiene la finalidad de la implementación de medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas, garantizando que los espacios públicos sean inclusivos y accesibles. Con ello, se busca facilitar la movilidad de personas con discapacidad, personas mayores y familias con niños pequeños.

OTRAS ACTUACIONES

La subvención concedida al Ayuntamiento de Jerez en el marco del Plan Cádiz Marcha, por importe de 845.000 euros por parte de la Diputación del Cádiz, contempla otras dos actuaciones aparte de la destinada a la actualización del acerado de la ciudad.

Se trata de la rrehabilitación de la antigua Azucarera de El Portal, en una primera fase de consolidación estructural, y la reordenación de las instalaciones deportivas de la barriada rural de La Ina, ambas con una inversión de 75.000 euros.

El proyecto de consolidación de elementos estructurales de la antigua Azucarera tiene como objeto llevar a cabo una serie de intervenciones para reducir riesgos y garantizar las condiciones de seguridad en el edificio, que data de finales del siglo XIX.

De este modo, las actuaciones previstas comprenden la retirada, previo informe ambiental, de nidos de cigüeña con riesgo de inestabilidad, el repaso de elementos sueltos en cumbreras, el grapado de grietas en muros y la reparación puntual de revestimientos en mal estado o eliminación de barreras.

Con estas obras se pretende, además de implementar medidas de seguridad, facilitar la accesibilidad a la antigua Azucarera y la movilidad de personas con movilidad reducida, personas mayores o familias con niños pequeños.

Por su parte, el proyecto de reordenación del equipamiento deportivo de la barriada rural de La Ina va destinado a adecuar el espacio a las necesidades actuales de uso y mejorar sus condiciones de accesibilidad, funcionalidad y seguridad.

Para ello, se procederá a la ampliación del camino de acceso en el lateral este del recinto mediante la ejecución de un muro de contención en el lindero de finca; a la instalación de una grada metálica en el lindero sur del equipamiento; y a la reurbanización y mejora de la pavimentación de las citadas instalaciones.