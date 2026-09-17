El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) iniciará la próxima semana la instalación del alumbrado de Navidad

Archivo - Vista del alumbrado de Navidad en la calle Larga de Jerez en diciembre de 2025. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) iniciará la semana que viene los trabajos de instalación del alumbrado navideño, una vez que se ha formalizado el nuevo contrato con la empresa Iluminaciones Ximenez SA, adjudicataria del servicio de electrificación e iluminación decorativa, que abarca los montajes y desmontajes de las ediciones de 2026 a 2029, y que asciende a un importe global de 2,3 millones de euros.

En una nota, el delegado municipal de Cultura y Grandes Eventos, Francisco Zurita, ha explicado que esta actuación hará necesario iniciar el desmontaje de los toldos instalado en la calle Larga para cubrir de sobra este vial.

Ambas actuaciones forman parte de una misma planificación, ya que la retirada de los toldos permitirá disponer del espacio necesario para acometer, "con seguridad y garantías", el montaje progresivo de los elementos que conformarán la iluminación navideña.

En este sentido, Francisco Zurita ha señalado que el montaje del alumbrado de Navidad afecta a numerosos puntos de la ciudad y, por tanto, requiere comenzar "con suficiente antelación".

"La experiencia nos demuestra que una buena planificación es fundamental para que todos los trabajos puedan desarrollarse de forma escalonada, ordenada y con las máximas garantías", ha afirmado.

Llevar a cabo con antelación estos trabajos permite organizar mejor las distintas tareas, comprobar las instalaciones y solucionar "con suficiente margen" cualquier incidencia que pueda producirse antes de la puesta en funcionamiento del alumbrado, como ha trasladado.

En el caso concreto de la calle Larga, el delegado municipal ha incidido en que la retirada de los toldos, a partir de la semana que viene, es "un paso necesario" para poder preparar la iluminación navideña de esta "importante arteria del centro".

La calle Larga volverá a adaptar su configuración a los distintos momentos del año, compatibilizando el sistema de sombra durante los meses de temperaturas más elevadas con los elementos ornamentales y festivos propios de la Navidad.

Desde su Delegación de Cultura y Grandes Eventos en Jerez van a seguir coordinando los preparativos de la Navidad, con el objetivo de que se desarrollen de forma progresiva y procurando minimizar al máximo su incidencia sobre la actividad comercial del centro.