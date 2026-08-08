El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) instala un nuevo alumbrado con tecnología LED en La Guareña

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) instala un nuevo alumbrado con tecnología LED en La Guareña - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos y en coordinación con Medio Rural, está acometiendo los trabajos de instalación de un nuevo alumbrado público en la barriada rural de La Guareña, "en respuesta a las demandas de los vecinos de este núcleo de población y al compromiso del Gobierno municipal".

Según ha señalado el Consistorio en una nota, la nueva instalación de alumbrado viario en esta barriada contará con 15 puntos de luz dotados de lámparas de tecnología LED de 100 vatios cada una. También se instalará un nuevo cableado con nuevas conexiones a los cuadros ya existentes en el centro de barrio.

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad y Medio Rural, Susana Sánchez Toro, acompañada de representantes vecinales, ha visitado estos trabajos de renovación e instalación del alumbrado público, con el que "estamos respondiendo a las demandas de los vecinos y vecinas de contar con mayor bienestar y seguridad".

Asimismo, ha subrayado que también es importante destacar que "esta inversión del Ayuntamiento de Jerez contribuye a conseguir una mayor calidad lumínica en La Guareña y más eficiencia energética y ahorro de energía, mientras velamos por el medio ambiente y ofrecemos servicios públicos de calidad en la zona rural de Jerez".

La teniente de alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento de Jerez ya ha impulsado actuaciones de este tipo para dar el salto a la tecnología LED en otros muchos núcleos de población de la zona rural como Cuartillos, Lomopardo, Rajamancera. Majarromaque, La Corta, Las Pachecas, Los Albarizones o El Portal.

El Ayuntamiento ha destacado que el paso a lámparas de tecnología LED reduce el gasto de electricidad entre un 65% y un 71% frente a las antiguas lámparas de mercurio, disminuye la contaminación lumínica y cuida la calidad del aire en los entornos naturales. También "son menores los gastos de revisión, porque los puntos de luz duran más tiempo, por lo que el gasto es menos en reparación y sustitución de luminarias".

Asimismo, la tecnología LED ofrece mayor calidad de iluminación en los espacios públicos, lo que aporta mayor seguridad y da mayor tranquilidad a las familias del ámbito rural.

El Ayuntamiento ha subrayado que el nuevo encargo de gestión del servicio de mantenimiento del alumbrado público a Comujesa representa un incremento del 30% respecto al anterior, con un montante de inversión de 6.844.592,89 de euros. Entre las novedades que presenta es la instalación de alumbrado fotovoltaico en la zona rural y la extensión de la tecnología LED a todo el municipio.