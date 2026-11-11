El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) licita la concesión de cuatro puestos de pescado en el Mercado Central de Abastos

Archivo - Puestos de pescado en el Mercado Central de Abastos de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha abierto el proceso de licitación pública para la adjudicación de cuatro concesiones administrativas destinadas a la explotación de puestos especializados en la venta de pescado en el Mercado Central de Abastos.

La iniciativa busca generar nuevas oportunidades de emprendimiento y actualización para seguir dando actividad a los puestos disponibles y ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local e impulsada por la Delegación de Comercio y Consumo, como ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha afirmado que se trata de continuar ofreciendo "una mayor oferta comercial" en este espacio con una mayor variedad de productos al ciudadano y generando empleo a las personas que ocupen estos puestos y hagan de ellos, "con esfuerzo y trabajo, su forma de ganarse la vida".

"Con esta acción, el gobierno municipal vuelve a demostrar su apuesta por el comercio de proximidad, la venta directa de productos frescos y el mantenimiento de los mercados como alma económica y comercial de las ciudades", ha afirmado.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas ya se encuentran publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo el plazo límite para que los interesados procedan a la presentación de sus ofertas el próximo 10 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento del Servicio Municipal de Mercados de Abastos Minoristas, la duración de las concesiones administrativas adjudicadas es de 35 años, sin posibilidad de prórroga, a contar desde la formalización del contrato. Con el fin de favorecer la concurrencia y la distribución de licencias, ninguna persona podrá ser titular de más de dos lotes o puestos, sean o no colindantes.

El criterio único de adjudicación es la oferta económica más ventajosa --la de mayor cuantía económica respecto al tipo de licitación-- y se plantea como condición especial en la ejecución del contrato el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo así como la mayor participación de la mujer en el mercado laboral.

La tramitación y presentación de las ofertas se realizará única y exclusivamente de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, como se ha advertido.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de aquellas personas que necesiten una ampliación de la información sobre este proceso de licitación, los teléfonos de contacto 956 14 94 05 y 956 14 95 35 y el correo electrónico cyc.comercio@aytojerez.es.