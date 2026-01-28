Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) otorga licencia de obras para construir 42 viviendas en la barriada de Las Flores

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha otorgado la licencia de obras para la construcción de la primera y segunda fase de una promoción inmobiliaria en la barriada de Las Flores, que estará compuesta por tres fases con un total de 42 viviendas, en concreto, 28 plurifamiliares y 14 unifamiliares en hilera, además de un garaje en la planta sótano y piscina comunitaria.

Con esta nueva promoción, ya son 199 las viviendas autorizadas mediante licencias en lo que va de año, un dato "muy positivo para Jerez" que "nos anima a avanzar en nuestro propósito de allanar el camino a la iniciativa privada para que destine aquí sus inversiones", como ha subrayado en una nota la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra.

En opinión de la responsable municipal, "el buen inicio de año" que está experimentando la ciudad en materia residencial pone de manifiesto que "la intensa gestión" que se está llevando a cabo desde la Delegación de Urbanismo para completar la urbanización de zonas en vías de desarrollo o que no se encontraban ejecutadas en su totalidad está posibilitando la puesta a disposición de parcelas urbanizadas y con todos los servicios necesarios para la construcción de vivienda.

Es el caso de la UE.4SI San Jerónimo-Las Flores, donde se ubicarán ambas fases de este residencial, cuyas obras de urbanización, que estaban pendientes de ejecución "desde hace años", se desbloquearon el pasado año tras "una laboriosa tramitación" que culminó en noviembre con la adjudicación de las mismas a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA por un importe de 2.348.674,12 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Como ha recordado Belén de la Cuadra, estas obras, que se han iniciado hace escasas fechas, posibilitarán el desarrollo urbanístico de esta zona, que podrá contar con infraestructuras viarias y servicios básicos "adecuados".

Asimismo, la urbanización de estos terrenos de Las Flores facilitará la concesión de licencias para nuevas viviendas, como las de esta promoción, e impulsará la actividad residencial en la zona.

De las 199 viviendas que han obtenido licencia de obras en lo que va de año, 150 corresponden a un complejo inmobiliario que se va a construir en el Sector 26 de La Milagrosa, en una de las 13 parcelas de este ámbito que aún no disponen de sistema eléctrico y por tanto no podían ponerse en uso. Así, se van a completar todas las infraestructuras y servicios necesarios con el proyecto de electrificación que se adjudicó la semana pasada por un importe cercano al millón de euros.

"Nuevamente estamos ante un ejemplo de cómo el esfuerzo que estamos realizando para facilitar suelo de uso residencial está dando resultados positivos", ha expresado la delegada municipal.

Las otras siete viviendas que han obtenido licencia este mes son tres que se van a construir en la calle Caracuel, la adaptación de un local a vivienda en la calle Clavel, el cambio de uso de local a vivienda en un edificio de la Plaza Monti y dos unifamiliares en El Carrascal y Plaza Ronda.