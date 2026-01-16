El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) recibe un reconocimiento por su labor en la inclusión de personas con discapacidad

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, recoge un reconocimiento de Smart Topservices SL por su labor en la inclusión de personas con discapacidad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, ha asistido a la conmemoración del décimo aniversario de Smart Topservices SL, empresa que funciona como centro de empleo con una plantilla de más de 700 personas, todas con discapacidad, por toda España, y que ha otorgado un reconocimiento a esta administración local por su trayectoria en la atención a la discapacidad en la ciudad.

El acto ha estado conducido por Diego Ruiz, accionista y fundador de la empresa jerezana, y ha contado con la presencia de los tenientes de alcaldesa, Antonio Real e Ignacio Martínez, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Diego Ruiz ha destacado sobre el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento de Jerez que "le hacemos seguimiento desde hace muchos años", valorando que la labor que hace en el ámbito de la discapacidad "se va notando día a día en las múltiples actividades que llevan a cabo".

Agustín Muñoz ha felicitado a Smart Topservices por su décimo aniversario y por "la exitosa trayectoria" desarrollada, evidenciando que la integración laboral de las personas con discapacidad es posible y "es enriquecedora para toda la sociedad".

A nivel empresarial, ha continuado, "no hay ninguna empresa privada con domicilio social en la provincia que supere esta plantilla de trabajadores y con los valores que la sustentan, como es la inclusión real de las personas con diversidad funcional, que nunca tiene que ser un límite ni una barrera".

El teniente de alcaldesa ha manifestado que la responsabilidad de las administraciones es poner "todo nuestro empeño" en que la inclusión de las personas con discapacidad sea "real", algo en lo trabaja el Ayuntamiento de Jerez, que como ha apuntado, "cuenta con la Oficina de Atención a la Discapacidad, un referente a nivel nacional, y trabaja todos los días y se esfuerza en esa inclusión real".

También ha destacado que Jerez "es actualmente un referente en políticas de inclusión", pero que lo ha sido "desde hace mucho tiempo". En ese sentido, se ha remontado a 2003, con el primer gobierno del Partido Popular con María José García-Pelayo como alcaldesa es Isabel Paredes como delegada. Entonces, Jerez fue reconocida "por ser una ciudad que luchó por la accesibilidad y por romper barreras".

Agustín Muñoz ha recordado que Jerez "fue pionera" con las medidas a favor de la accesibilidad y el aparcamiento en zona ORA con la tarjeta de movilidad reducida, que a día de hoy "la siguen señalando como una ciudad comprometida con la discapacidad".

"Esa trayectoria de más de 20 años sigue consolidando retos", ha afirmado, señalando que se cuenta ahora con el renting de 25 autobuses, que suponen "un logro muy demandado" por los colectivos de movilidad reducida, que pedían que los autobuses pudieran ser accesibles, algo que "hoy es una realidad".

La empresa Smart Topservices SL ha celebrado su décimo aniversario visibilizando el protagonismo de su plantilla, con un vídeo dedicado a sus trabajadores y trabajadoras y tendiendo la mano a otros proyectos sociales dirigidos a garantizar la inclusión social, con una aportación económica a la Fundación de Lesionados Medulares de la Comunidad de Madrid, y a la Asociación 'La Sonrisa de Bruno'.

El evento ha comenzado con la Mesa Redonda 'Inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral', y con diferentes experiencias de integración contadas por sus protagonistas.

El fundador de Smart Topservices, Diego Ruiz, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento en un aniversario "tan importante como éste", en el que ha puesto en valor que "estamos apoyando a 700 familias". "Los verdaderos protagonistas son nuestros compañeros de trabajo, nuestra plantilla, que son los verdaderos artífices de este décimo aniversario, y de que nos queden muchos años más de recorrido", ha manifestado.

El acto ha contado con diferentes exposiciones de experiencias personales en el ámbito del acceso al empleo, y una entrega de reconocimientos, con los que se ha distinguido el Ayuntamiento de Jerez por su trayectoria en la atención a la discapacidad; a Ignacio Tremiño, de la Fundación de Lesionados Medulares de la Comunidad de Madrid; Haydée Salado, trabajadora con más antigüedad en Smart Topservices; y a la Asociación La Sonrisa de Bruno.