Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) recuerda las multas de 100 euros por hacer botellón en la calle durante las zambombas

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha recordado a la ciudadanía y a visitantes la prohibición de hacer botellón en la vía pública, así como de miccionar en la misma durante la celebración de las tradicionales zambombas, con sanciones económicas en ambos casos que pueden elevarse a los 100 euros.

En este sentido, la Policía Local está haciendo un refuerzo de vigilancia durante estas fiestas navideñas, donde la ciudad aglutina decenas de zambombas durante los fines de semana. Así, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se han interpuesto numerosas sanciones por beber y orinar en la calle durante estos dos primeros fines de semana del periodo oficial de celebración.

Durante este periodo especial, que se va a prolongar hasta el 25 de diciembre, y de cara a intentar evitar que las personas recurran a miccionar en la calle, el Ayuntamiento ha incrementado el número de aseos públicos con una limpieza continua y adaptados también para personas con movilidad reducida (PMR).

Estos se ubican en distintas plazas de la ciudad como plaza del Banco o plaza Belén. También hay WC portátiles que se van cambiando en función del desarrollo de las zambombas más multitudinarias en distintos puntos del centro.

De igual manera, los agentes de la Policía Local están levantando actas de inspección a establecimientos que no cumplen con la normativa pertinente autorizada para espectáculos musicales, barras o veladores en la vía pública.

A fin de reforzar este llamamiento al civismo, se ha puesto en marcha una campaña comunicativa a través de un 'spot' en redes sociales sobre estas recomendaciones, recordando las sanciones al respecto. Con ello se busca también el "contribuir entre todos a una Navidad jerezana segura, limpia y donde la convivencia en torno a la zambomba mantenga su esencia".

El Ayuntamiento ha agradecido de antemano a los organizadores de estos festejos tradicionales de la Navidad jerezana, que están ayudando a los servicios públicos municipales al término de sus eventos para facilitar la recogida de residuos y limpieza viaria cuando empieza la labor de estos operarios y maquinaria.