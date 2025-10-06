Ayuntamiento de Jerez concede licencias para 58 viviendas en calle Pizarro y un hostal en el Arroyo

Fachada del antiguo Museo Taurino de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se va a proyectar un vivero de empresas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la concesión de licencias urbanísticas para la puesta en marcha de proyectos de distinta índole que se acometerán en la zona centro y su entorno, como la construcción de 58 viviendas en la calle Pizarro, la reforma de un inmueble para destinarlo a un establecimiento hotelero en la Plaza del Arroyo y la adaptación del casco bodeguero de la calle Pozo del Olivar donde se ubicará el Vivero de Empresas 4.0.

En materia residencial, el Ayuntamiento ha destacado en una nota la licencia concedida a la entidad Alta Marea 22 S.L para la construcción de un edificio de cinco plantas de altura con 58 viviendas, garajes con 80 plazas, trasteros y piscina comunitaria.

La promoción irá situada en una parcela de 1.847 metros cuadrados del ARI F.16-Pizarro, que, según el Proyecto de Urbanización aprobado en 2022, comprende la urbanización de 7.415 metros cuadrados, correspondientes a viales, espacios libres públicos y zonas verdes. Esta empresa promotora ya ejecutó en este ámbito un primer bloque de viviendas.

Además, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia para la rehabilitación de un inmueble de la Plaza del Arroyo que pasará de tener un uso residencial a convertirse en un establecimiento hotelero, en concreto, un hostal de tres plantas de altura con 20 unidades, zonas comunes y dependencias de servicio.

Al estar incluida la finca en la delimitación del entorno del Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, 'Palacio de los Marqueses de Bertemati', ha sido necesaria la tramitación del correspondiente procedimiento de Calificación Ambiental, obteniendo la resolución favorable el pasado 26 de septiembre de 2025.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha subrayado además la licencia otorgada a la Cámara Oficial de Comercio e Industria para la ejecución de las obras de rehabilitación y adaptación de la antigua bodega de la calle Pozo del Olivar, anterior sede del Museo Taurino, para su proyecto del nuevo Vivero de Empresas Jerez 4.0, que obtuvo el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico hace apenas una semana.

Esta intervención contempla la demolición de la entreplanta y la posterior rehabilitación y adaptación del volumen interior del complejo, que está conformado por tres cascos bodegueros en los cuales se dispondrán los distintos usos previstos, entre los que figuran sala multiusos, aseos, talleres, salas de reuniones y aulas de formación, entre otras dependencias.

Belén de la Cuadra ha señalado que estas licencias son "una muestra del potencial que tiene Jerez como foco de atracción de nuevas inversiones", al entender que "muchas de ellas" van dirigidas al centro histórico y su entorno más inmediato, como puede ser la calle Pizarro.