El Ayuntamiento de Jerez continúa con el desbroce como medida de prevención en zonas de afluencia de tráfico

Trabajos de desbroce en carreteras de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Tenencia de Alcaldía, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ha indicado que está intensificando en estos días las labores de desbroce en zonas urbanas de gran afluencia de tráfico como la avenida Reina Sofía, la antigua carretera de circunvalación y también en otras vías públicas de alta densidad de población como la zona de El Almendral.

Según ha explicado en una nota, estas tareas, aunque se realizan durante todo el año, se están reforzando en esta época estival como medida de prevención de incendios, eliminándose la maleza seca que actúa como combustible ante las altas temperaturas, e igualmente, como medida de seguridad frente a plagas de insectos o roedores que se puedan refugiar en la acumulación de vegetación.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento de Jerez viene intensificando estos trabajos en todo el municipio, tanto en la zona urbana como rural, desde el comienzo del verano, colaborando de este modo con el Plan Infoca 2026, que estará vigente hasta el mes de octubre.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha manifestado que "se está redoblando esfuerzos este verano, teniendo en cuenta que el invierno y buena parte de la primavera han sido más lluviosos de lo habitual, lo que ha generado abundante vegetación y malezas que podrían suponer un riesgo".

En este sentido, ha señalado que "desde el Gobierno municipal se trabaja a conciencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía y para mejorar los servicios públicos, contando con entornos saludables".

Así, según ha explicado, en estos momentos se están centrando las tareas de desbroce en vías importantes y de gran densidad de tráfico como la avenida Reina Sofía y la antigua carretera de circunvalación, con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad vial, manteniendo limpios de vegetación los entornos y previniendo riesgos de incendio y de plagas. El objetivo es mejorar los servicios públicos de Jerez y el bienestar de los conductores y de toda la ciudadanía.

En fechas anteriores, los servicios municipales también han estado trabajando en otras zonas de la ciudad como en los parques de San Telmo, La Marquesa, El Zagal y Vallesequillo, así como en La Hoyanca, avenida de La Libertad, Gibalbín, Majarromaque, y otros puntos como la zona de Osa Mayor o La Canaleja.

Otros espacios públicos en los que ha intervenido el servicio de parques y jardines para desbrozar son la Alameda Vieja, las instalaciones deportivas de Chapín, San Telmo y Vallesequillo o la avenida Nazaret, ha recordado.