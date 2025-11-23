El Ayuntamiento de Jerez destaca la figura de Fernández Bustillos en el homenaje póstumo dedicado por su barrio

JEREZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido el emotivo homenaje póstumo que le ha dedicado la barriada de Mesas de Asta a José Antonio Fernández Bustillos, que fuera su delegado de Alcaldía hasta su fallecimiento el 30 de agosto de 2024. En este sentido, se ha colocado un monolito en su recuerdo en la calle principal de la barriada.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, ha recordado la figura de José Antonio y lo que supuso para su barriada rural "y lo feliz que hubiera sido al conocer el anuncio realizado por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de que la Junta va a comprar los terrenos de la zona arqueológica de Asta Regia, ya que además era un miembro muy activo de la Plataforma", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

"Fue una persona muy comprometida con su barriada rural y así se demuestra con este bonito homenaje que le han realizado sus vecinos y también un hombre que luchó, junto con otras personas de la barriada y de la cultura de Jerez, por poner en pie la plataforma. Seguro que desde el cielo, hoy José Antonio está feliz", ha señalado la alcaldesa.

No han faltado a este homenaje los miembros de la Plataforma Asta Regia con su presidente, Pepe Ruiz Mata, al frente así como numerosos vecinos y vecinas y su viuda, Antonia Baeza a la que se ha hecho entrega de un ramo de flores y una metopa.

José Antonio nació en 1964 en Trebujena (Cádiz). Tras su paso por la Escuela de Maestría Industrial, trabajó en la empresa Aglomerados Andaluces y Seis (Dragados), donde fue diseñador de piezas industriales por ordenador. Estos conocimientos los trasladó a su vida personal configurando una de las mejores colecciones de maquetas de la II Guerra Mundial del desembarco de Normandía, expuesta en Los Claustros de Santo Domingo en 2024.

Dentro de su trayectoria como delegado de Alcaldía es recordado como "una persona luchadora por los intereses de su pueblo, sin alzar la voz y con estilo propio de persona dialogante y gentil", concluye el comunicado. "Dedicó gran parte de su servicio por la barriada rural de Mesas Asta a recuperar tradiciones, organizar cursillos de drones para jóvenes, envejecimiento activo para personas mayores, trabajó en favor de la igualdad de las mujeres de Mesas de Asta o por la mejora centro educativo de la barriada rural".