El Ayuntamiento de Jerez destaca que el nuevo contrato de parques comienza a repercutir de forma en la zona rural

Jaime Espinar en La Barca de la Florida. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha destacado que el nuevo contrato de servicios de conservación y mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas y arbolado viario, suscrito con la empresa OHL Servicios-Ingesan el pasado mes de mayo, no sólo empieza a notarse en la zona urbana sino también comienza a repercutir de forma "muy positiva" en la zona rural.

Según ha indicado en una nota, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado La Barca de la Florida, acompañado del alcalde de la ELA, Alejandro López, para comprobar los trabajos que se han realizado en el arbolado de esta localidad, que eran una demanda de los vecinos desde hace mucho tiempo.

Así, ha recordado el compromiso que adquirió el pasado invierno con el alcalde de La Barca para que los parques y jardines de esta localidad que son competencia municipal volvieran a estar en las mejores condiciones, lo antes posible, "una promesa que ha comenzado a cumplirse a través de este nuevo contrato que incluye importantes actualizaciones y ampliación de la maquinaria, lo que supone un avance en la prestación técnica de los servicios en la ciudad, con la cobertura de nuevas zonas en expansión, y en la zona rural de Jerez".

Jaime Espinar ha explicado que el mantenimiento regular del arbolado de la zona rural "continuará con la poda de las palmeras que no se venía realizando hace muchos años, a causa del mal contrato que tenía la ciudad, que fue herencia del gobierno anterior".

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha señalado que "por suerte, se ha podido sacar adelante un nuevo contrato de parques y jardines que mejora las prestaciones de la zona rural y urbana y como consecuencia de ello, se ha podido ampliar estos trabajos que se han comenzado a desarrollar en La Barca de la Florida".

El Ayuntamiento ha recordado que el nuevo contrato reduce de manera sustancial la periodicidad de las labores de mantenimiento, de forma que el Consistorio ofrece cobertura técnica de servicios a la zona rural, garantizando el acceso así a unos servicios de parques y jardines con "mayor frecuencia, agilidad y calidad" en su prestación, dando respuesta de esta manera a una demanda de los núcleos poblacionales del ámbito rural de la ciudad.