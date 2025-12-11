Ayuntamiento de Jerez y diputaciones de Huelva y Cádiz comparten proyectos para mejorar servicios en las zonas rurales

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, recibe al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y han celebrado un encuentro para establecer estrategias y líneas de colaboración conjuntas que beneficien a los ciudadanos de ambas provincias, como la mejora de los servicios en zonas rurales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, entre los temas abordados ha destacado la presentación del proyecto desarrollado por la Diputación de Huelva de instalación de cajeros automáticos en los municipios de la provincia más pequeños y con menor población para reducir desigualdades y mejorar y ampliar la oferta de servicios.

En el acto institucional, durante el cual el presidente de la Diputación de Huelva ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad, han estado presentes también miembros del Gobierno municipal, el diputado de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local de la Diputación de Huelva, José Carlos Roda, y el Jefe de Servicio del área de Planes de Innovación Local y Reto Demográfico, Javier Mojarro.

Tanto la alcaldesa de Jerez como los presidentes de ambas diputaciones han destacado la fuerte conexión y las similitudes existentes entre las provincias de Huelva y Cádiz, y especialmente con el territorio de Jerez. "Ambas regiones comparten señas de identidad, como la importancia del caballo, la tradición vinícola, el flamenco y una fuerte vocación de servicio público", ha señalado García-Pelayo.

Asimismo, ha informado que el encuentro mantenido ha servido para poner en valor el trabajo conjunto institucional y la posibilidad de poner en marcha en la provincia de Cádiz iniciativas desarrolladas por la Diputación onubense para mejorar la vida de los ciudadanos. En este sentido, ha agradecido la visita de David Toscano a Jerez, "y que haya venido con las manos llenas", ha señalado en alusión al proyecto de dotación de cajeros automáticos en los núcleos de menor población.

"Si queremos que la gente siga viviendo en las zonas rurales tenemos que ofrecerles buenos servicios y facilitarles algo tan fundamental y básico como poder ingresar o sacar dinero sin tener que desplazarse a otros pueblos", ha afirmado García-Pelayo, que, en calidad de presidenta de la FEMP, ha manifestado su intención de ofertar esta experiencia desde esta institución para que otros ayuntamientos "puedan conocerla y aplicarla".

A raíz de la reunión, y tras conocer esta experiencia, la alcaldesa de Jerez ha asumido el compromiso de trabajar para dotar de cajeros automáticos a sus 16 barriadas rurales, algunas con una población considerable y situadas a gran distancia del núcleo urbano, como Gibalbín, a 35 kilómetros. "Quiero trasladar un mensaje claro y es que será compromiso de gobierno para la próxima legislatura que las 16 barriadas rurales se vayan incorporando a este sistema de cajeros automáticos para evitar el riesgo de exclusión financiera", ha dichola alcaldesa.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva ha explicado que este proyecto tiene como objeto combatir la exclusión financiera en los territorios de menor población y ha consistido en la instalación de una red de 38 cajeros automáticos públicos en todos los municipios y aldeas de más de 80 habitantes de la provincia onubense.

"Este proyecto, que permite tanto sacar dinero como pagar recibos, nació de la necesidad de evitar que los ciudadanos, especialmente los mayores, tuvieran que realizar largos y costosos desplazamientos para gestiones básicas, garantizando así la igualdad de servicios y ayudando a fijar la población en el territorio rural", ha señalado.

De igual forma, David Toscano ha subrayado la importancia de esta iniciativa y la necesidad "de hacer este esfuerzo para que los ciudadanos sintiesen que nos preocupamos por su bienestar, y conseguir una igualdad real para eliminar esa brecha". Es por ello que, según ha añadido, han considerado oportuno trasladar esta experiencia a la provincia de Cádiz y ponerse a disposición de la presidenta y de la alcaldesa de Jerez para "generar sinergias y hacerle la vida más cómoda a los ciudadanos".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha valorado la experiencia de su homólogo en Huelva en lo que ha calificado como una medida de "igualdad real", ya que "cualquier ciudadano tiene derecho a disfrutar servicios básicos de calidad, independientemente de que viva en una ciudad o en el entorno rural".

En ese sentido, aunque en la provincia de Cádiz todos los municipios disponen de cajero automático, aún queda una entidad local autónoma sin dicho servicio, que es Estella del Marqués. Al respecto, Almudena Martínez ha anunciado el compromiso de la Diputación "porque Estella cuente próximamente con un cajero en el que sus habitantes puedan realizar gestiones tan básicas como sacar dinero o pagar recibos".

Así, ha manifestado que con ello se incide en unos de los objetivos primordiales del Gobierno provincial, como son "la fijación de la población en los territorios rurales y la lucha contra las brechas sociales, entre ellas, también la financiera".