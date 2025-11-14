El Ayuntamiento de Jerez es distinguido con el 'Premio a la Institución Pública' por su Gestión en Servicios Sociales

Yessika Quintero en los 'Premios Anuales de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez ha sido galardonado con el 'Premio a la Institución Pública' en la entrega de los 'Premios Anuales de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales', celebrada en Fuenlabrada (Madrid), en el marco de su XXXII Congreso Nacional.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos, Yessika Quintero, ha sido la encargada de recoger este galardón durante el desarrollo de este encuentro que tenía como lema 'El derecho a los servicios sociales de la infancia y la adolescencia' y que ha reunido a unos trescientos profesionales vinculados con los servicios sociales.

En su intervención, la delegada ha resaltado que "este reconocimiento avala el esfuerzo colectivo de los equipos municipales y demuestra que el modelo de atención social de Jerez está a la altura de los mejores del país".

"La modalidad en la que nuestra ciudad ha recibido este premio, que pone el foco en factores como la calidad y la proximidad en la gestión, sitúa a Jerez entre las entidades locales más destacadas de España por su implicación con la transparencia y la mejora continua de los Servicios Sociales, junto a los Ayuntamientos de Bilbao, San Cristóbal de la Laguna y la Diputación Provincial de Soria", ha destacado.

Asimismo, Quintero ha manifestado que la 'Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales' ha distinguido al Ayuntamiento por ser una de las entidades locales que ha tomado la "decisión de autoevaluarse como administración que detenta el valor de la proximidad en los derechos propios de los Servicios Sociales".

Asimismo, ha explicado que el galardón valora explícitamente a las instituciones que han conseguido aprobar en la aplicación del Índice DEC Local, una herramienta de mediación de la Asociación que analiza la eficacia y eficiencia de los ayuntamientos en la prestación de este tipo de servicios a la población.

La Asociación defiende que la proximidad es uno de los valores fundamentales, destacando el papel relevante de los ayuntamientos en la gestión, ya que considera que sólo desde la responsabilidad local se teje comunidad, ha indicado.