El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) presenta las III Jornadas de Estudios Andalusíes

Cartel de 'Jerez bajo los almorávides: una ciudad en transformación'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita; el presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), Francisco Barrionuevo; y el director de las jornadas, Miguel Ángel Borrego, han presentado oficialmente las terceras Jornadas de Estudios Andalusíes 'Jerez bajo los almorávides: una ciudad en transformación'. El ciclo de conferencias se desarrollará del 10 al 13 de febrero en el Museo Arqueológico Municipal, con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, el delegado de Cultura ha expresado su "profunda satisfacción" por alcanzar la tercera edición de estas jornadas, un hito que ratifica el éxito de las convocatorias anteriores y constata un interés creciente por parte del público. Zurita ha subrayado que "la etapa musulmana en Jerez constituye un reclamo de primer orden capaz de cautivar tanto a la población local como a los visitantes", según ha reflejado una comunicado del Consistorio.

En cuanto a la excelencia académica, ha ensalzado "la calidad y categoría de los ponentes como el factor determinante para que los asistentes puedan profundizar en el conocimiento de la historia local".

Asimismo, ha puesto en valor el desempeño del personal del Museo Arqueológico y el compromiso del CEHJ, haciendo especial hincapié en la "valiosísima colaboración" de las universidades de Málaga y Almería. Finalmente, ha resaltado el vínculo de esta iniciativa con la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, incidiendo en que estas jornadas se integran plenamente en la estrategia para proteger e impulsar el patrimonio histórico.

Por su parte, el presidente del CEHJ, Francisco Barrionuevo, ha analizado la trayectoria de las jornadas asegurando que el evento ha sobrepasado su particular "prueba de fuego", consolidándose como un "pilar fundamental" para el conocimiento de la historia de Jerez. Barrionuevo ha calificado la cita de "muy necesaria" dada la trascendencia de la ciudad como "enclave estratégico" durante el periodo islámico.

Durante su intervención, el presidente ha resaltado de forma singular la labor de Miguel Ángel Borrego, coordinador de las jornadas, y ha desgranado los tres grandes ejes que vertebran la asociación, como la Revista de Historia de Jerez --cuya presentación del número 28 está prevista el 7 de febrero--, las Jornadas de Historia de Jerez --en su 31ª edición-- y las Jornadas Andalusíes.

Por su parte, el director de las jornadas, Miguel Ángel Borrego, ha profundizado en el rigor científico de esta edición, centrada en la época almorávide, un periodo considerado todavía "bastante desconocido", advirtiendo sobre la omisión de estas décadas en la historiografía tradicional y los hallazgos de las investigaciones de los arqueólogos Diego Bejarano y Laureano Aguilar, que revelaron que la muralla de Jerez posee "antecedentes probablemente almorávides" y no puramente almohades.

Sobre la bonanza económica del periodo de estudio abordado en el ciclo de conferencias, Borrego se ha referido al relevante hecho de que la ciudad contara con su propia moneda, tema que abordará el experto Salvador Peña Martín, y se buscarán paralelismos con el arte y la epigrafía través de especialistas como María Marcos Cobaleda y Jorge Lirola Delgado.

El ciclo de ponencias se desarrollará del 10 al 13 de febrero, dando comienzo a las 19,00 horas, en la Sala Saris Siduna del Museo Arqueológico Municipal. El martes, 10 de febrero, se dará el pistoletazo de salida con la conferencia inaugural 'Consideraciones sobre el arte almorávide: aportaciones y pervivencias en el Occidente mediterráneo', por María Marcos Cobaleda, de la Universidad de Málaga (UMA).

Posteriormente, el miércoles, 11 de febrero, dará lugar la conferencia 'La moneda perdida de Jerez: peso, arte y fe en las cecas almorávides', impartida por Salvador Peña Martín, de la UMA. El jueves, 12 de febrero, se producirá la conferencia 'Defender la ciudad: ¿murallas almorávides en Jerez?', por Diego Bejarano Gueimúndez (CEHJ). Finalmente, el viernes 13 de febrero, la conferencia de clausura será 'Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí', por Jorge Lirola Delgado, de la Universidad de Almería (UAL) y Fundación Ibn Tufayl.