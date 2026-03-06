Ayuntamiento de Jerez informa al Consejo Escolar sobre las obras de emergencias ejecutadas en colegios tras el temporal

Archivo - La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, en un encuentro con el Consejo Escolar - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha mantenido un encuentro con el Consejo Escolar para informar sobre las diferentes actuaciones que se han realizado en los centros educativos públicas, especialmente las de emergencias debido a los daños ocasionados por los temporales de enero y febrero.

Según una nota del Ayuntamiento, la delegada municipal ha resaltado que todas las obras tenían como objetivo garantizar la seguridad del alumnado y mejorar las condiciones de enseñanza, añadiendo que la coordinación ha sido "máxima" entre todos los servicios municipales implicados, dando una respuesta "rápida y firme a las diferentes incidencias".

Además, ha advertido que el hacer frente a esta situación sobrevenida ha alterado la planificación de trabajos que tenía prevista el área municipal de Educación, pero que se irán retomando las mejoras estructurales que se realizan de manera ordinaria, entre ellas reparaciones, mantenimiento preventivo de sistemas de climatización, conservación de las instalaciones deportivas, mejoras en accesibilidad, reparaciones eléctricas o adecuación de espacios educativos.

Por medio de la figura del contrato de emergencia se han realizado intervenciones en el CEIP San Juan de Dios, donde se actuó en la cubierta y se sellaron los conductos de la maquinaria de aire acondicionado para evitar filtraciones; en el Gloria Fuertes, con la reparación del daño causado por el desprendimiento de parte del revestimiento de un techo en uno de los pasillos y la renovación del cableado eléctrico; y en La Unión, donde se se impermeabilizó la cubierta de la zona de Infantil y se reforzaron las conducciones de aire acondicionado, junto con acciones en el área de Primaria.

Precisamente, en este último centro educativo está prevista la instalación de una montera, elemento que está en proceso administrativo de contratación por parte del Ayuntamiento.

También se detallaron dos intervenciones de envergadura motivadas por del tren de borrascas que han tenido lugar en el CEIP Antonio de Nebrija y en el CEIP Gibalbín para la renovación de los cuadros eléctricos exteriores.

En esta línea, las actuaciones derivadas del temporal se han centrado en la revisión y reparación de cubiertas y elementos de evacuación de aguas pluviales, la limpieza y retirada de agua en zonas afectadas por filtraciones o acumulaciones, la revisión de sistemas de drenaje y canalizaciones o reparaciones puntuales en techos, falsos techos y paramentos que presentaban humedades, todo en coordinación con los equipos directivos de los centros para la evaluación y priorización de las intervenciones necesarias.

En otro orden de cosas, el Consejo Escolar ha recibido información sobre la aceptación que la oferta educativa 'Jerez Educa' ha tenido a lo largo del primer trimestre del curso académico 2025-2026, destacando la participación de los centros educativos y la buena acogida de las actividades por parte del alumnado y el profesorado.

Los datos de participación hacen ver que el número de participantes, en torno a un total de 2.700, tiene mayor presencia en iniciativas como Navidad con Flamenkolé, Conoce tu mueso, Conoce tu biblioteca o Visita al Parque de Bomberos.

Entre las iniciativas más sobresalientes, se encuentran el II Encuentro de la Ciencia de Jerez, Artes Escénicas para escolares, el acto de Reconocimiento del profesorado jubilado, Skate Inclusivo, el Día de la Constitución, el Concurso de Tarjetas de Navidad o el concurso de villancicos La Nochebuena de Jerez, organizado por la Cátedra de Flamencología.