El Ayuntamiento de Jerez inicia un nuevo procedimiento de venta forzosa de la antigua bodega de la calle Sancho Vizcaíno

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Delegación de Urbanismo, ha iniciado un nuevo procedimiento de venta forzosa para la sustitución del propietario incumplidor del antiguo casco bodeguero situado en la calle Sancho Vizcaíno 20, incluido en el Registro Municipal de Edificaciones Ruinosas y Solares, que sale a la venta por importe de 189.167 euros. El plazo para presentar ofertas concluye el próximo 30 de marzo de 2026.

Según ha explicado en una nota, la antigua bodega de la calle Sancho Vizcaíno 20, ubicada en el céntrico barrio de San Miguel, presenta un alto grado de deterioro debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento por parte de sus anteriores propietarios.

El expediente describe este inmueble como un "gran casco bodeguero catalogado, de 1.890 metros cuadrados de superficie, con imponente presencia urbana, que remata la manzana entre la calle Sancho Vizcaíno y Ronda Muleros, conformando la fachada a la plaza del Cristo de la Expiración, y de cronología predominante del siglo XIX". Además, señala que se divide en dos conjuntos edificatorios, como son un casco de bodega a dos aguas con una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados, y una edificación desarrollada en dos plantas con patio central.

El Ayuntamiento ha recordado que esta licitación se suma a la publicada hace unos días para la venta forzosa de otro casco bodeguero en desuso, situado en esta ocasión en la calle Rayón 3, que sale al mercado por importe de 103.404 euros, y que estará abierta hasta el próximo 16 de marzo. Otra de las fincas sometidas a venta forzosa, la de la calle Fernán Caballero 13, se encuentra actualmente en proceso de valoración de ofertas.

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que sigue apostando por la recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, y principalmente del centro histórico, a través de procedimientos de venta forzosa que permiten dar una nueva oportunidad a inmuebles abandonados que en su día se incluyeron en el Registro Municipal de Solares debido a que sus propietarios no cumplieron con sus deberes urbanísticos de edificación, rehabilitación y conservación.