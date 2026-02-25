Ayuntamiento de Jerez mantiene su dispositivo de asesoramiento de ayudas a afectados por temporal en la zona rural

Imagen de zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera (Cádiz). A 19 de febrero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) mantiene activo el dispositivo técnico de información y asesoramiento municipal sobre ayudas por catástrofes o situaciones de emergencia a las personas afectadas por el temporal en las barriadas rurales del municipio, con el fin de informar y asesorar a la ciudadanía afectada por daños en sus viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, a causa del tren de borrascas y la crecida del río Guadalete.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido la labor de los técnicos que están trabajando en las barriadas rurales, haciendo hincapié en que desde el Ayuntamiento "no van a escatimarse recursos" para ayudar a las personas afectadas.

"No hemos creado una oficina, hemos creado un equipo móvil. No estamos haciendo que los vecinos vengan a Jerez a una oficina para que le hagamos un examen de daños. Estamos haciendo al contrario, estamos yendo nosotros al lugar del daño, estamos dando la cara a los vecinos y las explicaciones en relación con las ayudas correspondientes, estamos ofreciéndonos para tramitar los expedientes hasta la Subdelegación del Gobierno", ha afirmado.

García-Pelayo ha incidido en que van a reclamar "todas las ayudas que pongan encima de la mesa el Gobierno de España y la Junta de Andalucía", recordando que por su parte, el Ayuntamiento también hará uso del fondo de contingencia.

En ese sentido, se ha referido a que el Consistorio ya ha invertido "más de 700.000 euros" en recursos extra para destinarlos a las labores de limpieza, recogida de enseres y reparación de los daños que han provocado estas inundaciones, cifra que se prevé que siga incrementando.

Asimismo, ha aprovechado para pedir a las administraciones "que se entiendan" y "agilidad" para que las ayudas a las familias, empresas y agricultores "lleguen de la forma más rápida posible y de manera justa".

Los equipos técnicos de información y asesoramiento municipal sobre ayudas por catástrofes o situaciones de emergencia están compuestos por personal de Inclusión Social, Medio Rural, Participación Ciudadana, Empleo, Urbanismo, Atención a la Ciudadanía (OAC Central) e Informática y coordinados por la Tenencia de Alcaldía de Presidencia.

Estos equipos se encuentran inmerso en estos días en la primera de las dos fases previstas en el dispositivo, como es informar y asesorar sobre estas ayudas a la ciudadanía afectada en sus localidades.

Como estaba organizado, estos grupos de técnicos han realizado un itinerario por las zonas afectadas, que comenzó el pasado jueves 19 de febrero y que todavía no ha finalizado. Así, se han visitado, en una o varias ocasiones, las localidades rurales de La Ina, La Corta, El Portal, Lomopardo y Las Pachecas, continuando las visitas esta semana, a demanda de los delegados de Alcaldía de las distintas barriadas rurales y de los alcaldes de las ELA. En el marco de estas visitas, los técnicos van a desplazarse también a La Barca.

Para optimizar la recogida de datos, se ha confeccionado una ficha específica de cada una de las personas afectadas, a las que se les trasladará toda la información correspondiente. De esta forma, será posible evaluar la tipología de daños y el número aproximado de personas a las que será necesario ayudar para la tramitación de solicitudes.

Finalizada la primera fase, se abordará una segunda, que se centrará en informar, asesorar y acompañar en la solicitud de las ayudas a unidades familiares que deseen paliar daños materiales en viviendas y enseres y a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

Estas labores serán gestionadas por parte del Servicio de Inclusión Social, en coordinación con Urbanismo, en el primer caso, y por la Delegación de Empleo en el segundo.