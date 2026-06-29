El Ayuntamiento de Jerez resalta el crecimiento de los programas educativos contemplados en 'Jerez Educa'

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, en el encuentro técnico con los colaboradores de los programas 'Jerez Educa'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Nela García, ha mantenido un encuentro técnico con los colaboradores de los programas educativos contemplados en el marco de 'Jerez Educa', agradeciendo la implicación de estos agentes privados y públicos en la puesta en marcha de la oferta educativa municipal del curso académico 2025-2026 y destacando el crecimiento de estos programas, "una de las principales herramientas de colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad educativa".

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que la finalidad de estos programas es complementar el currículo escolar mediante actividades relacionadas con la cultura, el patrimonio, la salud, la igualdad, el deporte, el medio ambiente, la participación ciudadana y el conocimiento de la ciudad, tratándose de un "gran despliegue" que se desarrolla gracias a la colaboración de distintas delegaciones municipales y de numerosas entidades públicas y privadas, tal y como ha afirmado García.

Durante esta jornada, la delegada de Educación ha resaltado la importancia del trabajo conjunto y el impacto de esta oferta educativa en la comunidad escolar: "La evolución de Jerez Educa refleja una tendencia clara de crecimiento y adaptación a las necesidades educativas de la ciudad en la actualidad".

Igualmente, García ha subrayado la "gran transformación" del proyecto en los últimos años, ya que "estos programas se han convertido en una red educativa que moviliza a miles de estudiantes, decenas de entidades colaboradoras y numerosas áreas municipales desarrollan una gestión basada en sinergias de trabajo y en la optimización de los recursos a favor de la enseñanza".

La edición del curso 2025-2026 representa "uno de los mayores crecimientos históricos del programa", disponiendo de una oferta que alcanza las 137 actividades, la incorporación de más de 30 actividades nuevas y la participación de más de 55 entidades colaboradoras, según ha apuntado.

Al mismo tiempo, en función de los datos analizados, se ha observado un notable incremento de la participación a lo largo del tiempo, superando en la edición anterior los 40.000 participantes y con la previsión de incrementar notablemente esa cifra en el cómputo del actual curso escolar, puesto que se está a falta de cerrar los números definitivos.

Estos indicadores, según ha señalado la delegada de Educación, consolidan 'Jerez Educa' como uno de los programas educativos municipales "más importantes y potentes de Andalucía", asegurando que "el éxito continuado de estas iniciativas se sustenta en proporcionar experiencias educativas complementarias que favorezcan una formación rica en valores e integral del alumnado, fortaleciendo el vínculo entre el ámbito escolar y la ciudad y posibilitando el desarrollo personal y formativo de los estudiantes".