El Ayuntamiento de Jerez señala que continúa trabajando en la prevención de la desratización y desinsectación

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que, a través de la Delegación de Protección Animal y de la empresa concesionaria del servicio de control de plagas Lokímica, han intensificado este mes de septiembre las labores de desratización y desinsectación con un total de 114 actuaciones durante este periodo en el que se han atendido, tanto las programadas como las incidencias comunicadas, con el objetivo de mantener la situación sanitaria del municipio bajo control.

En una nota, la delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha subrayado el trabajo que está realizando el Ayuntamiento para "mantener una actividad continuada y eficaz en el control de plagas en la ciudad y en la zona rural". "Vamos a continuar con el programa de inspecciones preventivas y a mantener el protocolo de seguimiento en zonas que tengan más demandas", ha afirmado Pinna, que ha pedido a la ciudadanía que "tome conciencia de las medidas de prevención de plagas en el entorno doméstico para evitar incidencias".

De las 114 intervenciones que se han producido durante el mes de septiembre, la desratización, con 49 actuaciones, han supuesto el 43% del total, mientras que el control de avispas, con 38 actuaciones, representan el 33%. En cuanto al virus del Nilo, se han realizado 25 servicios entre el 20 de agosto y el 16 de septiembre con riesgo de infestación bajo en todos ellos, mientras que en desinsectación han destacado nueve actuaciones para el control de cucarachas.

Según el Ayuntamiento, este mes de septiembre se ha desarrollado una amplia cobertura del término municipal en calles y barriadas, parques, centros educativos, dependencias municipales, el Zoobotánico, el Alcázar de Jerez, mercados y el Cementerio de La Merced. En cuanto a desratización, se ha centrado en hostelería y comercios y en calles como Rhin, Santa Justa y Santa Rufina, Fraternidad, Santa Catalina, Eduardo Delage, Cantos, Palomino, Rioja, carretera de Caulina, avenida San Juan Bosco, calle Rafael Ruiz Mateos y calle Sierra de Palo, entre otras.

Asimismo estas actuaciones se han extendido a las plazas Grazalema, Ronda y Ubrique, a los parques infantiles de El Portal, Bienteveo y Barriada San Enrique. Igualmente se ha intervenido en barriadas y sectores como Puertas del Sur, Zona Sur (de la Venencia a Urace), Barriada España (Plaza de España), Barriada La Liberación, calle Velázquez, Azufre, Olivar Rivero, Caminos de Caulina y Torrecera.

Por último, han señalado que tanto desde el Ayuntamiento como desde Lokímica se destaca que se ha mantenido el riesgo de infestación en niveles bajos durante todo el periodo. También han indicado que las condiciones ambientales del municipio con escasa presencia de agua estancada, e imbornales mayoritariamente secos, han contribuido a controlar la situación.