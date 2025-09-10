Ayuntamiento pone en marcha el Plan Jerez de los Cuidados para mejorar el servicio de Ayuda a Domicilio

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Inclusión Social, ha puesto en marcha el Plan Jerez de los Cuidados, con el objetivo de establecer nuevo modelo de servicio de Ayuda a Domicilio que pretende situar a las personas "en el centro", garantizando un servicio "de calidad y cercano".

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el plan nace con el objetivo de mejorar la atención y la satisfacción de quienes reciben este servicio, apostando por un sistema "más justo, sostenible y humano", al contar con la voz de las personas usuarias y del equipo profesional del servicio.

Desde este pasado lunes y hasta el 18 de septiembre se va a iniciar la fase de encuestas y grupos focales, espacios pensados para presentar opiniones y propuestas de forma presencial. A partir del 19 de septiembre se darán comienzo los grupos focales, donde personas usuarias y profesionales, podrán exponer sus experiencias, propuestas y expectativas, que serán analizadas para diseñar un servicio que de verdad responda a las necesidades de jerezanos y jerezanas.

El acceso tanto a las encuestas para usuarios e inscripción en los grupos focales, como los cuestionarios e inscripciones destinados a profesionales, pueden consultarse a través de la web del Ayuntamiento de Jerez, tanto en la portada de la página de la Delegación de Inclusión Social, como en el apartado de Ayuda a Domicilio.

La participación tanto de ciudadanía --usuarios y familiares-- como de profesionales es "fundamental" en las encuestas para expresar la valoración del servicio actual y qué aspectos se pueden mejorar, ha indicado el Ayuntamiento, apuntando además que la de los grupos focales lo es para "dialogar, compartir experiencias y plantear nuevas ideas destinadas a trazar un camino común hacia la calidad".