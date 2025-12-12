Una caravana de taxis lleva a un centenar de personas mayores a ver el alumbrado de Navidad de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, saluda a una usuaria de una residencia demayores que participa en la caravana de taxis para ver el alumbrado de Navidad - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado la solidaridad del colectivo de taxistas y su "compromiso" con las personas mayores de distintas residencias de la ciudad, para quienes han organizado una nueva caravana de taxis por el centro para mostrarles el alumbrado de Navidad y que de esa manera, este grupo poblacional pueda disfrutar también de este ambiente navideño.

García-Pelayo, acompañada de varios miembros del gobierno municipal, ha saludado y agradecido su iniciativa personalmente a los taxistas durante su paso por la calle Consistorio este pasado jueves por la tarde, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha destacado "la generosidad" de estos profesionales, que "están siempre a disposición de la ciudad todo el año trabajando para mejorar la movilidad y ofrecer un gran servicio público" y que además organizan esta caravana desde hace alrededor de una década, poniendo sus vehículos y su tiempo a disposición de muchos mayores jerezanos para que "puedan vivir esta experiencia que, en muchos casos, de otra manera no sería posible".

En ese sentido, ha resaltado que para el Ayuntamiento es "una satisfacción" contar con un colectivo de taxistas "tan generoso y solidario" y colaborar con ellos escoltando esta caravana con la Policía Local y abriéndole paso por calle Larga y otras zonas peatonales para permitir que un centenar de personas mayores "disfruten de la mejor Navidad, que es la de Jerez".

"Esta iniciativa ya se ha hecho tradicional", ha comentado el presidente de Tele-Taxi, Alejandro García, quien ha explicado que en esta ocasión se han sumado a esta caravana alrededor de 40 taxistas de la ciudad para amenizar la Navidad a un centenar de mayores de las cinco residencias de Jerez, como son las de La Granja, Asilo San José, La Marquesa, Montealto y San Juan Grande.

Se trata, ha indicado, de una actividad que "aguardan con mucha ilusión muchos mayores", que "ya desde octubre nos vienen preguntando los directores de las residencias si vamos a organizar de nuevo este paseo en coche, porque los mayores están preguntando".

Así, ha agradecido el apoyo que recibe el colectivo de taxistas por parte del Ayuntamiento, especialmente del Servicio de Movilidad y de la Policía Local, para llevar a cabo esta acción altruista que es "pionera en Jerez y que se está exportando a otras localidades", según ha dicho.

De este modo, desde las 16,45 horas del jueves pasado, los taxis de la caravana han hecho un extenso recorrido por el centro de Jerez. A su paso por el Ayuntamiento, la alcaldesa ha saludado a los mayores y a los taxistas participantes y después el Coro de la Hermandad del Cristo ha amenizado la velada cantando villancicos.