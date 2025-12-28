El Cartero Real llega al Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) para recoger las cartas de los niños

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al Cartero Real. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Cartero Real se encuentra instalado en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) tras una "gran Cabalgata que ha recorrido las calles del centro de Jerez y en la que ha estado acompañado por miles de niños".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, ante las puertas del conjunto monumental, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por miembros del Gobierno Municipal y los representantes jerezanos de los Reyes Magos, ha recibido a toda la comitiva y ha entregado las llaves del Alcázar al Cartero Real.

García-Pelayo ha agradecido el trabajo de Fernando Jiménez y todo su séquito durante estas semanas anteriores recorriendo los barrios y distritos de la ciudad para recoger las cartas de los jerezanos para los Reyes Magos.

A su llegada al Alcázar, el Cartero Real, ha confesado haberse "enamorado de Jerez". Del mismo modo, ha pedido a los niños jerezanos que incluyan en sus cartas "pedir salud, respeto al prójimo, que apuesten por la cultura y sepan que el amor todo lo puede".

Sobre su camino por Jerez, el Cartero ha manifestado sentirse "abrumado por la generosidad y cariño de los jerezanos, personas que rezuman prestancia y elegancia, donaire y compás, con un gran respeto por los mayores y donde he conocido la esencia de vuestros vinos, guisos y tapas".

Asimismo, el Cartero Real ha finalizado sus palabras aplaudiendo por bulerías al pueblo de Jerez por cómo ha tratado y acogido en estos 600 años a los gitanos.

En suma, la Cabalgata ha contado con un trenecito con personas usuarias de Afamedis, Safa, Cedown, Aspanido, Uniper, La Aventura de un X Men, Diego Lucha contra la AME y Por una Sonrisa, además de un pasacalles protagonizado por personas con discapacidad. Del mismo modo, han participado dos carrozas, pasacalles y animación con figurantes a pie, entre ellos trabajadores de Correos, y el acompañamiento de las agrupaciones musicales La Clemencia y San Juan. También ha estado presente en esta comitiva la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.